„Székesfehérvár már évtizedek óta meghatározó városa a Magyar Honvédségnek. Most is olyan fontos szervezetek vannak itt, amelyek alapvető fontosságúak a Magyar Honvédség életében. Többször mondtuk: Székesfehérvár a Magyar Honvédség fővárosa, ezt komolyan is gondoljuk” – mondta alig egy héttel ezelőtt a leváltott altábornagy a székesfehérvári Városházán tarott sajtótájékoztatón, április 20-án, ahol a feol.hu is jelent volt. Akkor még nem lehetett érzeni, hogy leváltása a levegőben lenne. Sőt, a Magyar Honvédség parancsnoka a haderőfejlesztésekről, hadi képességekről, a honvédelmi szerkezetátalakításról és a katonákról is meglepő őszinteséggel beszélt a fehérvári sajtósoknak.