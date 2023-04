Ahogy a legtöbb településen, így Száron is az volt a módi korábban, hogy egy évben két – pót oltásokkal négy – időpontot hirdettek meg a faluban, amikor egy előre megnevezett helyszínre vihette mindenki a kutyáját oltatni. A kutyák oltását a bicskei Bertóti Béla állatorvos végezte és végzi a továbbiakban is, ám az elmúlt évek tapasztalata alapján változtatnak az eddigi gyakorlaton – derül ki az általa kiadott közleményből. Az állatorvos szerint az eddigi módszer ugyan kényelmes volt, ennek ellenére mégis csak kevesen éltek a lehetőséggel a településen. Ezért a jövőben nem szerveznek több ilyen jellegű eboltást. Aki továbbra is Bertóti doktor úrral szeretné a kutyáját veszettség ellen beoltatni, annak innentől kezdve előzetesen kell időpontot egyeztetni vele a 30/530-3176-os mobilszámon, az oltás pedig az ebtulajdonos házánál történik.

A doktor úr az általa kiadott közleményben arra is felhívja a figyelmet, hogy a veszettség veszélyes és nem gyógyítható betegség, amit ember is elkaphat. Ezért különösen fontos a kutyák veszettség elleni oltása!