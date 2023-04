Bár a környéken élők sokan feltételezték, hogy hamarosan megnyitják a Móri út–Irányi Dániel kereszteződést, hiszen a korábban kialakított gödröket még az ünnepek előtt betemették. Szerda reggel viszont meglepődve tapasztalhatták az arra járók, hogy újabb, talán még nagyobb gödröt ástak a munkások.

Az ott dolgozóktól megtudtuk, hogy a két gödör, pontosabban nyomvonal nem azonos helyen van. Korábban az Irányi Dániel utcai szennyvízelvezetőre csatlakoztak rá a Móri út felől, jelenleg pedig a nyomóvezetéket csatlakoztatják az Irányi irányában. Ez pedig pár méterrel valóban arrébb van.

Ugyan a beruházás kezdetén szóbeszéd járta, hogy az Irányi Dániel utca nem zsákul be, aztán mégsem úszta meg, sőt most úgy néz ki, hogy ez még egy darabig így is marad.

Viszont a Napnál is világosabb, hogy a szakemberek elszántan és keményen folytatják a munkálatokat, ami fontosabb a zsák vagy nem zsák kérdésnél.

Itt is felhívjuk az arra járók figyelmét, hogy az említett beruházás mellett megkezdték a szomszédban magasodó Szent Sebestyén-templom tetőhéjazatának cseréjét, ezért járművel vagy gyalogosan is óvatosak legyenek!