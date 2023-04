– Bár a világ számos országában közkedvelt megoldás, de Magyarországon mégsem gyakori, hogy a gyár vagy az ipari területen kerüljön kialakításra munkásszálló, pedig a több-műszakos munkarendben dolgozó munkavállalók számára így kényelmesebbé válhat a munkábajárás – hangsúlyozta a szalagátvágást megelőzően tartott sajtótájékoztatón Sinkó Ottó, a Videoton Holding Zrt. társ-vezérigazgatója. Emlékeztetett, hogy a munkásszálló a telephelyen belül, egy évekig üresen álló irodaházból (67-es épület) lett kialakítva és sokáig gondolkodtak rajta, hogy mit kezdjenek vele: ezt követően kapta a felépült építmény a Hotel 67 munkásszálló nevet. A társ-vezérigazgató közölte azt is, hogy az épületet teljesen felújították, energetikailag korszerűsítették, a szobákat pedig úgy alakították ki, hogy később akár önálló lakrészeket, apartmanokat tudjanak létrehozni. Véleménye szerint a szálló önmagáért beszél, ahol a két, elektronikai gyártó cégükben foglalkoztatott dolgozók laknak majd.

Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere arról beszélt, hogy a Videoton ismét egy előremutató beruházást valósított meg, amely egyszerre szolgálja a vállalatcsoport és a város érdekeit is. Szerinte, ez is egy jó példa a munkaerőhiány okozta kihívások csökkentésére: „Ez nem az egyik csodaszer, hanem az egyik jó válasz." – fogalmazott. A városvezető kiemelte, hogy a munkásszállón lakó, más országból érkezett emberek ugyanúgy Fehérvár polgárai, hiszen munkájukkal egyrészt hozzájárulnak a cég kitűzött céljaihoz, gondoskodnak maguk és családjuk egzisztenciájáról, mindezeken keresztül pedig a város fenntartható növekedését és fejlődését is segítik.

Sinkó Ottó, Czomba Sándor és Cser-Palkovics András a sajtótájékoztatón.

Fotós: Nagy Norbert

A munkaerő megtalálásában segítenek az új munkásszállók – erről már a Gazdaságfejlesztési Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára, Czomba Sándor beszélt. – Sok fontos üzenete van a mai napnak Székesfehérvár számára, a Videoton számára és ha egy kicsit kinyitjuk, országosan is. Fehérvárt megvizsgálva, 2010-ben a munkanélküliség több mint 10 százalékos volt, most ez a szám két százalék alatti, ami azt jelenti, hogy magyar munkaerőt az ilyen kifeszített munkaerőpiaci helyzetben lévő térségekben nem, vagy csak nagyon nehezen lehet találni. Éppen ezért, a harmadik országból érkező munkavállalókra szükség van, elengedhetetlen a jelenlétük a munkaerőpiacon, ráadásul ők a magyar munkahelyeket is védik, hiszen nélkülük nem tudna az üzem fejlődni, gyarapodni – mondta az államtitkár. Czomba Sándor megjegyezte azt is, hogy a munkásszállók kialakítására kiírt pályázat hatodik körében nyert a Videoton 182 millió forintot. A program 2017-es indulása óta 61 nyertes pályázat volt és 25 munkásszállót adtak át eddig, tehát „van hová menni még vágni" – tette hozzá viccesen. Az államtitkár végül kiemelte azt is, már dolgoznak a „Munkásszállók Kialakítása Program" hetedik körén, Orbán Viktor miniszterelnök szavaira hivatkozva közölte, a következő években nagyságrendileg 500 ezer munkáskézre van szüksége az országnak a leendő beruházásoknak köszönhetően.

A felszólalásokat követően pedig a meghívott vendégek és a sajtó képviselői megtekinthették a 78 szobából álló, négy szintes épület egy részét, melynek felújítási költsége meghaladta a 830 millió forintot.