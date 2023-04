Mára már hagyománnyá vált a Válasz – Független Civilek Székesfehérvárét Egyesület szervezésében megvalósuló Székely bál, ahol a szórakozás mellett a jótékonyság kapja a legnagyobb szerepet. Az eseménnyel kapcsolatban tartott sajtótájékoztatón Deák Lajosné, a család- és nemzetpolitikai ügyek tanácsnoka, a bál védnöke kiemelte, Székesfehérvár kötelességének érzi, hogy támogassa a határon túli magyarságot. – Örömteli ez a pillanat, mert voltak olyan időszakok, amikor nem igazán lehetett megtartani a rendezvényeket. Azt gondolom, hogy ha hosszú éveken keresztül sikerül megteremteni egy értéket, akkor azt érdemes ápolni és megőrizni. Ez a bál is hagyománnyá vált az elmúlt évek során, amivel úgy gondolom, értéket adunk és őrzünk – emelte ki Deák Lajosné.

Szili Csaba, a Válasz – Független Civilek Székesfehérvárért Egyesület elnökhelyettese hangsúlyozta, büszke arra, hogy egyesületük számára a programszervezés mellett fontos küldetés a közösségszervezés is. – A különböző programok, bálok, fesztiválok, valamint a határon túli magyarsággal való kapcsolattartás mind azt szolgálja, hogy közelebb vigyük az emberekhez, a fiatalokhoz ezt a kapcsolatot és próbáljuk erősíteni a határon túli magyarságért vállalt felelősségtudatot – emelte ki Szili Csaba.

A szervező egyesület elnöke, Juhász László örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a világjárvány okozta kényszerű szünetet túlélte a bál, és ismét megrendezhetik. A Székely Bál a lakosság felé épp úgy nyitott, mint a vállalkozók felé. Utóbbiakkal kapcsolatban az egyesület elnöke elmondta, több olyan céget is maguk mellett tudhatnak, akik a kezdetek óta támogatói az eseménynek. A bál programját minden alkalommal színes, kulturális produkciókkal tarkítják a szervezők. Ez idén sem lesz másként, hiszen fellép majd az Alba Regia Alapfokú Művészeti Iskola Pulutyka csoportja, székely történetekkel szórakoztatja a résztvevőket Illyés Szabó Anna, sztárvendégként pedig Varga Miklós színész, énekes lép majd a közönség elé. – Szárvendéget is mindig az alapján választunk, hogy melyik előadó az, akinek határon túli kötődése van, vagy aki sokat dolgozik az elszakított területeken élő magyarság érdekében, esetleg, aki adott évben valamilyen jelen évfordulót ünnepel. Varga Miklós esetében ezek közül több pont is érvényes, hiszen éppen 40 éve mutatták be az István, a király című rockoperát, amelynek címszerepét is énekelte – emelte ki Juhász László.

A Válasz elnöke kiemelte, ahogy az esemény nevében is szerepel, ez az est több mint Székely Bál, hiszen tulajdonképpen a nemzeti összetartozás jegyében valósul meg. Juhász László úgy fogalmazott az összetartozás egyik legfontosabb eleme a jótékonyság, amely idén is a bál középpontjában áll majd. Ezúttal a kárpátaljai magyar közösségek megsegítése a szervezők fő célja, ezen kívül viszont nem zárják ki azt sem, hogy a befolyt összegből Székelyföld támogatására is tudnak majd fordítani.

A VI. Székely Bálra jegyeket a Válasz – Független Civilek Székesfehérvárért Egyesület Prohászka út 67. szám alatti irodájában válthatnak, vagy elektronikus úton a [email protected] e-mail címen igényelhetnek. Az est műsorának művészeti rendezője az Előadóművészetekért Alapítvány, művészeti vezetője pedig Ruff Tamás karmester, az Alba Regia Szimfonikus Zenekar Igazgatója. A bál fővédnöke Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere, valamint Vargha Tamás, Székesfehérvár országgyűlési képviselője, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes.