Németh Norbert, polgármester 2020 novemberében jelentette be, több évtizedes álom valósulhat meg a faluban: lesz tájház! Ehhez az önkormányzat 5 millió forintot nyert a Magyar Falu programban, majd Soltész Miklós államtitkárnak köszönhetően további 19 millió forintos támogatást kaptak a Szári Német Nemzetiségi Önkormányzaton keresztül a régóta elhagyott, magántulajdonban lévő, ugyanakkor műemlékké nyilvánított mintegy kétszáz éves ház megvásárlására. A tájháznak – amely egyelőre életveszélyes állapotban van - mindenki örült, mert ha időbe is telik a helyrehozatala, de végre méltó helyre költözhet a jelenleg mintegy kisszobányi kiállítás, ami így nem csak tovább bővülhet, de remek helyszíne lehet a sváb hagyományőrző programoknak is. Egy korábbi „szári konzultáció” egyébként egyértelműen támogatta egy létrehozandó tájház ötletét.

A vásárlást követően az önkormányzat elvégzett néhány alapvetően fontos munkát: alátámasztották a veszélyesnek minősített épületrészt, a tetőn cserélték a rossz és pótolták a hiányzó cserepeket, valamint az épület vízelvezetését is megoldották, hogy ne ázzanak tovább a falak. Az udvaron kivágták az elburjánzott növényzetet és az épületből is kihordták a felesleges holmit. További felújításra egyelőre nincs pénz, de a forrásokat keresik. Most azonban úgy tűnik, elbukhat a projekt.

- Tóth Tibor, aki a szóban forgó ház mellett lakik, bejelentette, megvenné és felújítaná a házat, amit aztán magáncélokra hasznosítana. Ebből a szándékból később „téma” lett, ugyanis a vételi ajánlattal megkereste a képviselő-testületet is, amelynek több tagja támogatja az ingatlan önkormányzat részéről történő eladását. A magam részéről elképedve állok ez előtt, hiszen 30 év után sikerült végre lépni tájház ügyben és most vannak, akik visszatáncolnának – mesélte a feol.hu-nak Németh Norbert.

A ház eladása amúgy nem csak azt jelentené, hogy egy álom törhet darabokra, de a ház megvásárlására kapott állami támogatást is vissza kellene fizetni. Ez az összeg pedig több, mint a vételi ajánlat, hiszen az 15 millió forintról szól, a szári önkormányzat pedig – ahogy fentebb említettük – 24 millió forintot kapott az államtól. Az „üzlet” már csak ezért is életképtelen – fogalmazott a polgármester, aki azt is elmondta, Tóth Tibor legfőbb érve, amivel a képviselőket győzködi, hogy az önkormányzatnak nincs pénze az ingatlan felújítására, ami tönkre fog menni. Azt ugyan nem tudni, hogy megvásárlása esetén ő felújítaná, vagy lebontaná-e a házat, illetve hogy aztán milyen célokra szeretné azt használni, hiszen egy belterületi, nagyjából 5 ezer négyzetméteres telek akár sorházak építésére is alkalmas lehet. Németh Norbert most azt szeretné elérni, hogy az ingatlan úgynevezett nem üzleti vagyonú önkormányzati tulajdonba kerüljön, hogy ne lehessen eladni.

A kamrában már így is összegyűlt egy csomó régi gazdasági eszköz

Fotós: Archív (PT) / Fejér Megyei Hírlap

- A falu érdeke véleményem szerint egy olyan tájház kialakítása lenne, amelyik nem csak egy szimpla kiállítással várja az érdeklődőket, de élő programokat kínál – pl. működő parasztudvar állatokkal, kisgazdaság bemutatókkal – ahol a helyiek nem csak őrzik, de meg is tudják élni sváb hagyományaikat– emelte ki Németh, aki közvéleménykutatást kezdeményezett a faluban: a Kisbíró legfrissebb számának utolsó oldalán található kérdőív segítségével mondhatják el a száriak, mi a véleményük a tájház-kérdésben. A válaszokat online nem lehet eljuttatni az önkormányzathoz, kizárólag az újság hátuljáról kivágott, kitöltött szelvényeket tudják a hivatal postaládájába bedobni. A Kisbírót minden szári háztartásba eljuttatták.

A kérdőív kitöltésének visszajuttatására nincs határidő, de arra számítanak, hogy április végéig a lakosok nagyrésze válaszolni fog.