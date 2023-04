A program a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom munkaerőpiaci kezdeményezése, amely 2022-ben ünnepelte 10. évfordulóját. Az alapítvány vezetője Ujvári Enikő előadásában arról beszélt, hogy a program egyik fontos pillére a munkahely és a család közötti egyensúly megteremtése, a munkanapok stresszmentesebb megélését és a családok biztonságérzetének növelését célozza. Hozzátette, ma már nem kérdés, hogy miért fontos a családbarát munkahely a munkavállalók számára – 10-15 évvel ezelőtt ez nem feltétlenül volt így –, a vállalatok pedig új megoldások után kutatnak a jó munkatársak megtartásáért, ebben segít a „Balansz", melynek partnerei közösen gondolkodva építenek bele újabb és újabb ötleteket a vállalatuk kultúrájába. Prezentációjában egy gyakorlati példát is hozott, amely arra kérdésre adott választ; Mit jelent családbarát munkahelynek lenni?

A Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány vezetője, Ujvári Enikő.

Fotó: Fehér Gábor

– A felmérésünkből, amely kifejezetten a Covid időszakot vizsgálta, kiderült, hogy a családbarát vállatoknál dolgozó kollégák 89 százaléka – 10-ből 9 munkavállaló – tudott motivált maradni a home office-szal járó átállási nehézségek ellenére, szemben a dedikáltan nem családbarát vállatokkal szemben, ahol ez a szám mindösszesen 56 százalékra rúgott – emelte ki Ujvári Enikő, aki elmondta, hogy a Balansz Program 2012 óta a munkaerőpiac elismert, különleges színfoltjává vált nem csak Székesfehérváron, de az egész országban.

Cser-Palkovics András polgármester arról beszélt, hogy a város alapvetően az iparából és a gazdaságából él és az ipar önmagában nem vállalkozásokat, sokkal inkább azokat az embereket jelenti, akik tízezerszám dolgoznak a helyi gazdaságban, nem felejtve azt a 32 ezer ingázó munkavállalót, akik nap mint nap a városba érkezik. Cser-Palkovics András rámutatott, hogy ez a szám Budapest után a második legnagyobb az országban. Mindez tehát azt jelenti – tette hozzá –, hogy amikor családbarát munkahelyről beszélünk, akkor ezeknek az embereknek a mindennapjairól, megbecsülésükről, munkahelyi körülményeikről cserélünk eszmét.

A fórumon a családbarát munkahely fontosságáról és az ezt összefogó Balansz programról cseréltek eszmét a vállalati vezetők.

Fotó: Fehér Gábor

A Grundfos székesfehérvári gyáregység ügyvezető-igazgatója, Udvar Csaba, a munka–magánélet harmóniájáról beszélt a világ egyik legnagyobb szivattyúgyártó vállalatán belül. Megjegyezte, 2017 volt az első év, amikor a Grundfos is a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom a díjazottak között volt, azóta pedig megoldásaik révén 2019-ben a Családbarát Mentorvállalat címet is kiérdemelték. Intézkedéseikkel igyekeznek a szellemi és fizikai munkavállalóknak is olyan rugalmas munkaformákat biztosítani, melyek a munka és magánélet egyensúlyát támogatják. Ezeken felül olyan közösségi tereket is igyekeztek kialakítani (konditerem, fallabda pálya), amelyek mind hozzájárulnak a munkahelyi komfortérzet növeléséhez.