– Magyarországon hosszú évek óta változatlanok a vízdíjak. Ezt a Fejérvíz minden nehézség mellett úgy tudta megoldani, hogy nem fordult veszteségessé a cég és garantálható volt a működtetés – fogalmazott az állami támogatással kapcsolatban tartott sajtótájékoztatón Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere. A városvezető elmondta, az energiaválság jelentős nehézségek elé állította a szolgáltatót, amely komoly veszteségbe fordult volna a támogatás nélkül. A Fejérvíz a korábbihoz képest sokszoros áron tud csak áramot vásárolni, ami miatt veszélybe kerülhetett volna a működése, ezért a város és a szolgáltató már korábban az államhoz fordult segítségért. – Az állam azt jelezte, hogy ha az önkormányzatok, mint tulajdonosok az integrációt választják, három dologban tudnak segíteni. Egyrészt a veszteségfinanszírozásban, másrészt a magas energiaárak költségeinek finanszírozásában, valamint a bérek fejlesztésében – emelte ki Cser-Palkovics András.

Néhány héttel ezelőtt megérkezett az támogatói okirat, mára pedig már a forrás is, ami 1 milliárd 627 millió forintot jelent. Ebből az összegből a stabil működtetés mellett a béremelés is garantált a szolgáltató munkatársai számára.

A polgármester köszönetét fejezte ki a cég munkavállalói felé, valamint azon településvezetők felé is, akik a Fejérvíz garantált és biztonságos működése érdekében felelős döntést hoztak és az integráció mellett döntöttek. Cser-Palkovics András elmondta, látható, hogy az állam jelentős fejlesztésre készül a vízgazdálkodás rendszerét tekintve.

Laczi Péter, a Fejérvíz Zrt. vezérigazgatója kiemelte, a béremelésnek már nagyon itt volt az ideje, hiszen a biztonságos működés fenntartása érdekében az elmúlt időszakban szigorú döntéseket kellett meghoznia a vezetőségnek a dolgozók tekintetében. – A biztonságos működést sikerült fenntartanunk, és most jött el az ideje annak, hogy ezt a fizetésekben is kompenzálni tudjuk. Április 1-től 20 százalékos béremelést hajtunk végre, aminek itt volt az ideje, hiszen nagyon sok fizikai dolgozónk bérminimumon van, amin most tudunk változtatni – emelte ki a vezérigazgató. Laczi Péter elmondta, az összegből augusztus 31-ig kell működtetni a céget, ennek érdekében pedig már el is indították az új villamosenergia-beszerzést. – Bízunk benne, hogy a dolgozókat megtartva biztonságos, fenntartható működést tudunk garantálni a fogyasztóink számára az elkövetkezendő időszakra is – hangsúlyozta Laczi Péter.

Bár a lakossági költségek meghatározása nem a szolgáltató és nem az önkormányzat feladata, Cser-Palkovics András elmondta, nem tudnak arról, hogy ezen költségeket megemelnék a közeljövőben. A városvezető tájékoztatást adott arról is, ahogy a közgyűlés döntése értelmében továbbra is Laczi Péter látja el a Fejérvíz Zrt. vezérigazgatói feladatait.