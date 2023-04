Ahhoz, hogy ilyen, úgynevezett illegális hulladéklerakó helyet találjunk, nem kell nagyon keresgélni, igaz ez országos és megyei viszonylatban is. Elegendő, ha az autóban ülve kémleljük az út menti árkokat vagy a távolabb eső területeket. A minap éppen a 62-es úton haladtam Velencéről Perkáta irányába, amikor az egyik település határában arra lettem figyelmes, hogy több helyen is kisebb szemétdombok tornyosulnak az árkokból. De korábban Székesfehérvár erdős részeiben is lehetett látni nagyobb mennyiségű szemetet. Ugyan a helyiek a településvezetéssel karöltve a legtöbb helyen igyekeznek tisztán tartani a környezetüket, de azért még így is időről időre újabb illegális szemétlerakók keletkeznek. Ám azt talán sokan nem tudják, hogy milyen súlyos következménnyel jár a környezet ilyen mértékű szennyezése, pusztítása. Erről a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság korábban egy részletes tájékoztatást adott lapunknak, mely szerint minden esetben az adott cselekmény jogi megítélése dönti el, hogy az szabálysértés, bűncselekmény, vagy esetleg más egyéb jogsértés.

– A hulladékgazdálkodás rendjének megsértése akár három évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető, minősített esetben pedig a büntetés egytől öt évig terjedő szabadságvesztés. A szabálysértés jogkövetkezménye lehet a szabálysértési hatóság által kiszabott, akár 150 ezer forintig is terjedő szabálysértési bírság, de a közterület-felügyelő, természetvédelmi őr, mezőőr által is kiszabható helyszíni bírság – nyilatkozta a téma kapcsán korábban a rendőrség.

Fontos azonban azt is megemlíteni, hogy az illegális hulladéklerakások hátterében nem mindig a hanyagság vagy éppen a felelőtlen magatartás áll. A szemét legális elhelyezéséért néhol igen magas összeget kérnek el, illetve, ahogy fent is említettük, vannak olyan hulladékok, amiket sehol nem lehet leadni.