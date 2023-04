Ünnepélyesség, emelkedettség jellemezte a testvértelepülési kapcsolat jogilag is alátámasztott szerződésének aláírását Óbarok-Nagyegyházán. Mészáros Kartal a magyar trikolórt viselte a szokásos módon, ahogy az anyakönyvvezetők is eskütételkor, Fekete Lajos Hosszúmező polgármestere vállát a román lobogó sávjai övezték. Szórványnak számít a Máramarossziget közelében fekvő Hosszúmező község és községközpont Máramaros megyében, amelynek azonban kétezerötszáz lakosából több, mint kétharmada magyar ajkú.

A kapcsolat két „anyaszívű” asszony közreműködése nyomán teremtődött öt esztendeje, s a tavalyi romániai és az idei magyarországi hivatalos aktussal vált valóban jogilag is érvényessé. A nagyegyházi alpolgármester és képviselő Kiss Béláné Mária és a hosszúmezei Kónya Mária, hatvankét szórványbéli civil szervezet szervezője és aktivistája találtak egymásra a segítés okán. Adományok utaztak Erdélybe többször, majd kölcsönös találkozások vittek bele még több érzelmet itt és ott az évek alatt egyre szorosabbá váló ismeretségbe. Tavaly augusztus 20-án, Szent Istvánkor Hosszúmezőn aláírták a romániai szerződést, amit szigorúan vesznek a hatóságok, mondta el Fekete Lajos polgármester. Több minisztérium és engedélyező szerv jóvá hagyása, hiteles fordítású dokumentumok megléte után kötheti meg a romániai településvezető mindkét helyen az együttműködést tanúsító megállapodást. Mészáros Kartal polgármester az aláírása mellé „soha véget nem érő kapcsolatnak” kívánta a jövőre tekintve e szerződést. Igen széles a köre annak, ami belefér mindebbe, a kultúra, az egészségügy, a gazdaság, a sport, az oktatás, a mezőgazdaság és egyebek terén sok a kapcsolódási pont, s találnak is kölcsönösen. Elmondta, hogy a szintén erdélyi Koltóval is hamarosan nyélbe ütik a testvértelepülési megállapodást.

Fotós: Fehér Gábor / FMH

Az eseményre elkísérte polgármesterét Megyeri Sándor, Hosszúmező alpolgármestere, Havrics Mónika tanácsadó, s két tanácsos, Veres Kornél, valamint Havrics Csilla, aki óvónőként már látogatást is tett a szépen felújított és felszerelt óbarki óvodában. A polgármesterek köszönetet mondtak a két Máriának a kapcsolatért, ami ezúttal hivatalosan is célba ért! Tessely Zoltán országgyűlési képviselő szintén méltatta a civil erőfeszítéseket, amelyek erősítik a magyar kormány legfontosabb nemzetpolitikai célját, az elszakított területeken élő és kitartó magyar honfitársainkkal az élő kapcsolatok fenntartását. A mégoly magasztos céloknak is az emberek tudnak valódi tartalmat adni, hangsúlyozta.