Többen vannak, akik az egészségügy felé kacsingatnak – vagy mert vonzza őket a lehetőségek tárháza és a gyógyítás; vagy éppen azért, mert közvetlen környezetükben is vannak orvosok, ápolók, mentősök. A Szent György Kórház berkein belül is bőven akad példa arra: családtagok, közeli rokonok is ezt az intézményt választották!

„Azért, hogy megkönnyítsük a döntést, folyamatosan szervezünk a maihoz hasonló nyílt napokat – mondta Nyakas Eszter ápolási igazgató. „A SKILL laborba ezúttal a 6-12. osztályban tanuló gyermekeket vártuk. Különlegessége pedig az volt, hogy az egészségügyben dolgozók, kifejezetten a kórházunk munkatársainak csemetéi vehettek részt rajta. Szeretnénk, hogy már iskolaválasztás előtt bepillantást nyerjenek a betegellátás mindennapjaiba és reménykedünk abban, hogy tanulmányaik végeztével – szüleikhez, nagyszüleikhez vagy épp nagynénjükhöz hasonlóan – a mi intézményünkben helyezkednek majd el.”

Fotó: Pápai Barna

A mai programon 30 fiatal vett részt. Szimulációs körülmények között asszisztálhattak a műtőben hasi és térdízületi műtétnél, hasi ultrahangvizsgálatot végeztek, bepillanthattak a koraszülött ellátásba, kipróbálhatták a sebkötözést, varratkészítést, a szondalevezetést. A szabadulószoba az egyik kedvenc programelem ezeken a nyílt napokon: tudásukat próbára téve értékes nyereménnyel gazdagodhatnak a legügyesebbek - adta hírül a Szent György Kórház honlapján.