A megmérettetés első fordulóját a versenykiírás értelmében minden érintett iskola válogató jelleggel a saját intézményében rendezi meg. Így volt ez a Gorsium Gimnázium, Szakgimnázium és Technikumban is. Az innen továbbjutott tanulók aztán mindjárt az írásbeli döntőbe jutottak, amelyre márciusban került sor, majd ezt követően április elején a szóbeli döntő következett. Utóbbit Szolnokon rendezték. A fehérváriak különösen jól szerepeltek a Szórakoztatózenész-ismeretek tantárgyból, hiszen Majer Liza Rozanna, Máté Vivien és Kulcsár Kata Emese elhozták az első három helyet. Handl Szabolcs, igazgató hozzátette, diákjaik jól szerepeltek Képző-, és Iparművészeti tárgyból is: Csermely Dóra a 10., míg mögötte Hernádi Anissza Karina a 11. helyet szerezte meg. Zárójelben jegyezzük meg, ebben a tárgyban Szabó Melinda Diána, a Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium diákja végzett a 6. helyen.

De mit tanulnak a szórakoztató zenész tanszak diákjai a Szórakoztatózenész-ismeretek órákon? – Elég széleskörű a tananyag, tanulunk zenetörténeti ismereteket, ezen belül is van klasszikus és könnyűzenei rész. Ilyen pl. a jazztörténet vagy azoknak az afroamerikai irányzatoknak a története, amelyek ma is népszerűek. Ezen felül foglalkozunk zeneelmélettel, leginkább jazz vonalon, szóval jazz sztenderdeket is kell tudni elemezni – mondta Liza. A lányok azt is elárulták, szerintük bőven elég volt a versenyen az a tudás, amit a négy év alatt ezeken az órákon megtanultak, sőt Vivien vicces-ironikus megjegyzése szerint, annyira könnyű volt a megmérettetés, hogy szinte félvállról lehetett venni.

A Gorsium Zeneiskola egyébként éppen 30 éve, 1993-ban kezdte meg működését és ebben az iskolában indult el az országban elsőként az elektroakusztikus zenei oktatás. Az amúgy ebben a formában tavaly útjára indított versenyben – amelyet idén összesen 60 szakmai tárgyban hirdettek meg - tavaly is Gorsiumos növendékek hozták el azelső három helyet a szóban forgó tantárgyból. Ahogy Handl Szabolcs megjegyezte, az ASZÉV jó visszajelzés számukra arról, hogy az iskolában megfelelő munka folyik, a diákoknak pedig jó lehetőség a tapasztalatszerzésre az érettségi előtt. Mint kiderült, a verseny első három helyezettjének sem jár felmentés a tantárgyból az érettségi vizsga alól, de aki helyezést ér el ezen a versenyen, azt nagy meglepetés már nem érheti. Ugyanakkor a továbbtanulásnál plusz pontokat ér a mostani siker, márpedig mind a három lány zenei pályán képzeli el a folytatást, de egyelőre még egy évig maradnak a Gorsiumban, hogy elvégezzék a szakképzési évfolyamot – régen ezt hívták OKJ-s képzésnek – és majd csak utána döntik el, hol tanulnak tovább. A tanszak vezetője, Esze Tamás reméli, valóban zenei vonalon maradnak, ugyanis mind a hárman tehetséges zenészek.