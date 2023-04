Április 14. (péntek)

Gárdony, 18.30 óra: Magyar kertészeti hagyományok. Időutazás a Nemzedékek Házában. Lukács Zoltán kertészmérnök vetített képes előadása.

Martonvásár: Üzenet a palackban – verskereső játék a költészet napja alkalmából a Brunszvik–Beethoven Kulturális Központban (Agroverzum). (Szombaton és vasárnap is.)

Martonvásár, 10.30 és 14 óra: Tematikus élményséták a Brunszvik-kastély parkjában. (Szombaton és vasárnap is.)

Martonvásár, 18 óra: Varázspálca – a mesefilmek csodálatos világa. Vetítéssel egybekötött tavaszi fúvóskoncert kicsiknek és nagyoknak a Martonvásári Fúvószenei Egyesület előadásában a BBK-központban.

Székesfehérvár, 9.30 óra: Ringató Bravik Katalinnal a Gárdonyi Géza Művelődési Házban. Zenei nevelés a családban. A közös játék és éneklés élménye.

Székesfehérvár, 10 óra: Mesélő bélyegek. A Székesfehérvári Városi Bélyeggyűjtő Kör tagjainak bemutató anyaga április 20-áig látható a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtárban, az intézmény nyitvatartási idejében.

Székesfehérvár, 10 óra: Láss csodát! A Képolvasók Fotóklub kiállítása a Gárdonyi Géza Művelődési Házban. A kiállítás április 24-éig látogatható.

Székesfehérvár, 10 óra: Lányok, asszonyok a világban. Képeslap-kiállítás Sárosi István gyűjteményéből a Vörösmarty Mihály Könyvtár Tolnai utcai Tagkönyvtárában. Megtekinthető április 28-áig.

Székesfehérvár, 10 óra: MintaKINCStár. Sevella Zsuzsanna fejlesztőpedagógus, Gránátalma-díjas játékfejlesztő kiállítása az Aranybulla Könyvtár Alapítvány olvasótermében. Megtekinthető május 5-éig.

Székesfehérvár, 10 óra: This is my Budapest – Vidák Zsolt illusztrátor kiállítása május 12-éig látható az Öreghegyi Közösségi Házban.

Székesfehérvár, 16.30 óra: Népmese-foglalkozás 4–8 éves gyerekeknek az Aranybulla Könyvtár Alapítványnál. Vezeti Fazekas Éva (Szövőmadár Meseműhely).

Székesfehérvár, 17 órától: Barátság vándormozi az Öreghegyi Közösségi Házban. 17 óra: Talán igent mondok (mb. amerikai romantikus vígjáték). 19 óra: Az ember, akit Ottónak hívnak (mb. svéd–amerikai vígjáték, filmdráma).

Székesfehérvár, 17.30 óra: Zumba fitnesz, Zsuzsival a Gárdonyi Géza Művelődési Házban.

Székesfehérvár, 18 óra: It’s a Kind of Magic – kiállítás Erkel László Kentaur alkotásaiból a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központban. Art. Design. Rock&Roll. Zenésszínházi díszletek és jelmezek. Megtekinthető május 12-éig a ház nyitvatartási idejében.

Székesfehérvár, 18 óra: Bűvészest – Rieger Dani bűvész humoros és szórakoztató showműsora a Köfém Művelődési Házban.

Székesfehérvár, 19.30 óra: Musicalslágerek a PARTon (Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ, Fürdő sor 3.). Sári Évi és Egyházi Géza műsora.

Tordas, 18.30 óra: Pilinszky és én. Prieger Zsolt és Magyar Bori zenés irodalmi előadása a Hangya Művelődési Házban.

Április 15. (szombat)

Dinnyés, 9 órától: Fecskeköszöntő és tavaszi madárgyűrűzés Fenyvesi Lászlóval a Madárdal tanösvényen. Találkozás a Rákóczi és a Rózsa utca sarkánál, a gólyafészeknél. Előzetes bejelentkezés szükséges.

Martonvásár, 7–12 óra: Termelői piac. 9–12 óra: Piac+Program. „Süssünk, főzzünk együtt!” Közösségi kenyérsütés és country dallamok Kaszab Tiborral.

Székesfehérvár, 9.30–12 óra: Játs(s)zma. Családi társasjáték délelőtt az Aranybulla Könyvtár Alapítványnál. Játékmester: Kozma Ferenc. A játékokat a Székesfehérvári Társasjáték Klub biztosítja. A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

Székesfehérvár, 10 óra: Török séta. „Fedezd fel velünk városunk török emlékeit!” Találkozás a Tourinform iroda előtt.

Székesfehérvár, 15 óra: Húsvéti tojáskereső verseny 2–12 éves gyerekeknek a Zichy ligetben. (A Székesfehérvári Keresztény Közösség Egyesület április 8-ára tervezett programját az akkori rossz idő miatt most tartja meg.)

Székesfehérvár, 15 órától: Barátság vándormozi az Öreghegyi Közösségi Házban. 15 óra: Múmiák (mb. spanyol animációs film). 17 óra: Hat hét (magyar filmdráma).

Székesfehérvár, 16 óra: Tompeti és Barátai. Interaktív családi showműsor sok zenével, érdekes hangszerekkel, jelmezekkel, vicces és képességfejlesztő játékokkal a Hotel Magyar Király rendezvénytermében.

Székesfehérvár, 19 óra: Mrožek: Emigránsok – a Szabad Színház előadása az Igézőben. Szereplők: Balogh Mihály, Szabó Miklós Bence. Dramaturg, rendező: Nagy Judit.

Zámoly, 10 órától: Meseidő a Csoóri Sándor Művelődési Házban. Tíztől tízig, huszonnégy órán át. „Jelentkezz te is mesélőnek!”

Április 16. (vasárnap)

Csala, 9 óra: Herbarius gyógynövénygyűjtő túra. Tavaszi zsongás. Túravezető Lencsés Rita gyógynövényszakértő. Megközelítés egyénileg vagy a székesfehérvári buszpályaudvar 11-es kocsiállásáról 8.30 órakor Lovasberénybe

induló járattal; leszállás a Csala-alsó elnevezésű megállónál; találkozás a csalai kastély parkolójánál.

Székesfehérvár, 11 óra: Süni és a csodaszaxofon – a Meseerdő Bábszínház bábelőadása az Igézőben.

Székesfehérvár, 11 órától: Meseerdő Ispán Krisztina meseterapeutával a Sóstói tanösvényen – 3–4 órás vezetett túra családoknak és gyerekeknek. A túra közben népdalok éneklése és játékok, ebédidőben Erdei piknik.

Székesfehérvár, 15 óra: Zsinagógától zsinagógáik – a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja. Emléknapi séta Váczi Márk történésszel. Találkozás a Tourinform iroda előtt.

Április 17. (hétfő)

Szabadbattyán, 15 órától: Versmaraton 2023 – a költészet napja. „Ünnepeljük együtt a verset!” Helyszín: művelődési ház. Moderátor: Sipos Mari. A szervezők maratoni versolvasásra (vagy szavalatra) várják a vers- és kultúraápolókat.