Hetek óta lázasan készültek közösen pedagógusok és gyerekek a Németh László Általános Iskola idei kulturális bemutatójára, amely mára már az intézmény egyik hagyományos programjává vált. Évekkel ezelőtt Ki mit tud? jelleggel indult útjára a program, amelynek keretében a diákok bemutathatták és megmérettethették tehetségüket. Mára azonban inkább a közös élményszerzés vált az esemény főszereplőjévé, hiszem az intézmény alsó tagozatának minden osztálya színpadra állít egy-egy produkciót, és nincsen sem pontozás, sem versengés.

A diákok hatalmas tapssal díjazták társaik produkcióit

Fotós: Nagy Norbert



Április 18-án izgatottan gyülekeztek a diákok az intézmény aulájában, ahol a nézőtéren várták a délutáni program kezdetét. A mindenki által jól ismert iskolai ricsajt aztán egy különleges előadás némította el. Az évszakhoz illően, a Tavaszi szél vizet áraszt kezdetű dal csendült fel fúvós üveghangszerek segítségével. A délután folyamán több vers és dal is elhangzott a diákok tolmácsolásában, de megelevenedett Sün Balázs története is a színpadon. Táncból sem volt hiány, hiszen a rock and roll bemutatók mellett többek között egy valódi „bogárbál” forgatagának is részesei lehettek a nézők. Voltak, akik minden gyermek kérését tolmácsolták a jelenlévő szülők felé és dalban mondták el: Kérek egy kiskutyát! Annak érdekében, hogy akár ez a kérés is mielőbb célba érhessen, egy másik osztály tanulói megpróbálták megtanítani diáktársaiknak, hogyan is kell nevelni a szülőket. Zárásként pedig egy nem mindennapi kórus dalolt a színpadon, zoknibábok adtak koncertet a diákoknak.