Április 20. (csütörtök)

Székesfehérvár, 19 óra: Mesteremberek – a Szabad Színház előadása a Köfém Művelődési Házban.

Székesfehérvár, 19.30 óra: MuseumQuiz 3–5 fős csapatoknak. Helyszín: Museum Café (Megyeház utca 17.). A játék tematikája a húsvéti élményeket felidézve: A világ vallásai. (Szent István Király Múzeum.)

Április 21. (péntek)

Gárdony, 16–18 óra: Vers mindenkinek – költészetnapi műsor a Nemzedékek Házában. Közreműködnek a Gárdonyi Géza Általános Iskola diákjai.

Iszkaszentgyörgy, 16.30 óra: Szent György-napok. Elismerések átadása a községházán. 17 óra: A barokk zenétől az ír dallamokig – Szalkay Olgi fuvolaművész és Svajcsik Kristóf gitárművész koncertje.

Martonvásár, 18 óra: Nem lehetetlen küldetés 3.0 – kvízest a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központban.

Székesfehérvár, 9.30 óra: Ringató Bravik Katalinnal a Gárdonyi Géza Művelődési Házban. Zenei nevelés a családban. A közös játék és éneklés élménye.

Székesfehérvár, 10 óra: Láss csodát! A Képolvasók Fotóklub kiállítása a Gárdonyi Géza Művelődési Házban. A kiállítás április 24-éig látogatható.

Székesfehérvár, 10 óra: Lányok, asszonyok a világban. Képeslap-kiállítás Sárosi István gyűjteményéből a Vörösmarty Mihály Könyvtár Tolnai utcai Tagkönyvtárában. Megtekinthető április 28-áig.

Székesfehérvár, 10 óra: MintaKINCStár. Sevella Zsuzsanna fejlesztőpedagógus, Gránátalma-díjas játékfejlesztő kiállítása az Aranybulla Könyvtár Alapítvány olvasótermében. Megtekinthető május 5-éig.

Székesfehérvár, 10 óra: This is my Budapest – Vidák Zsolt illusztrátor kiállítása május 12-éig látható az Öreghegyi Közösségi Házban.

Székesfehérvár, 10 óra: It’s a Kind of Magic – kiállítás Erkel László Kentaur alkotásaiból a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központban. Art. Design. Rock&Roll. Zenésszínházi díszletek és jelmezek. Megtekinthető május 12-éig a ház nyitvatartási idejében.

Székesfehérvár, 16.30 óra: Népmese-foglalkozás 4–8 éves gyerekeknek az Aranybulla Könyvtár Alapítványnál. Vezeti Fazekas Éva (Szövőmadár Meseműhely).

Székesfehérvár, 17 óra: Libanon – a Közel-Kelet Svájca mélyponton. Simigh Ágnes blogger, idegenvezető előadása a Köfém Művelődési Házban. Libanon különleges világa, meghatározó történelmi eseményei, kultúrája és mindennapi élete.

Székesfehérvár, 17.30 óra: Zumba fitnesz, Zsuzsival a Gárdonyi Géza Művelődési Házban.

Velence: Csülökparádé és sörfesztivál a Velence Korzón (szombaton és vasárnap is). Ételek és italok. Vidámpark, játszóház. Gyermekprogramok. Pónilovaglás.

Április 22. (szombat)

Gárdony, 18 óra: KultFészek. Beszélgessünk mai életünkről! Vendég Müller Péter Kossuth- és József Attila-díjas író, költő, dramaturg, forgatókönyvíró. Helyszín: Csuka Csarnok. A rendezvény fővédnöke: Tóth István polgármester. Főszervező: Hornok Róbert, a Velencei-tavi Sportért és Kultúráért Egyesület elnöke.

Iszkaszentgyörgy, 8 órától: Szent György-napok. Főzőverseny (kastélyudvar). 8.30 óra: Asztalitenisz-bajnokság. Szabadtéri színpad: 10 óra: Zsongoda, gyerekeknek. 11 óra: Gólyalábas maskarás mutatványosok. 12 óra: Ebéd. Eredményhirdetések. 12.30 óra: Az iszkaszentgyörgyi Nótakör műsora. 13 óra: Kurja Claudia jazz-énekes. Kastély, nagyterem: 11.30 óra: Karate-bemutató (Pagoda SE). 13.30 óra: Mesteremberek – a Szabad Színház előadása. 15.30 óra: Művészeti bemutatók. 17 óra: Táncház. 21 óra: Bál, zenél: KicsiMC. 22 óra: Betty Love-koncert. Kísérőprogramok: népi játszóház, ugrálóvár, veterán autós találkozó, íjászbemutató, kézműves-foglalkozás, társasjáték (vasárnap is).

Martonvásár, 7–12 óra: Termelői piac. 9–12 óra: Piac+Program. Ismeretterjesztő programok a Föld napja alkalmából. Solymász- és madárbemutató.

Martonvásár, 9–18 óra: Családi hétvége, kincskereső játék az Agroverzumban (vasárnap is).

Martonvásár, 17 óra: Amerikai álom – a Budapesti Filmharmóniai Társaság koncertje az Agroverzumban. Közreműködik: Rajka Imola (hegedű), Paul Éva (hegedű), Babácsi Csaba (brácsa), Balázs István (cselló). Műsorvezető: Mona Dániel zenetörténész. Műsoron: Gershwin: Summertime (átirat), Gershwin: Lullaby, Verdi: e-moll vonósnégyes.

Polgárdi, 9 órától: A Föld napja. TeSzedd, Polgárdi! Önkéntesen a tiszta Magyarországért. Gyülekezőhely a városháza parkolójában.

Szabadbattyán, 11 óra: Emma-napi zarándoklat és megemlékezés a Szent Vendel-kápolnánál (Emmaróza szőlőhegy, Kápolna dűlő). Ökumenikus megemlékezést tart Mayer László katolikus helyettes esperes, plébános és Szücs Sándor református lelkész. Műsort ad a Köfém Nyugdíjasklub és a Csíkvár Nyugdíjasklub. Szeretetvendégség. (A rendezvényt rossz idő esetén más időpontban tartják meg.)

Székesfehérvár, 10 óra: Ringató Horváth Irmával a Vörösmarty Mihály Könyvtár Budai úti Tagkönyvtárában. (A rendezvény ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.)

Székesfehérvár, 10 óra: Történelmi nyomozás a királyok városában.

Fehérvár történelmileg jelentős helyszínei számos nyomot őriznek, amelyekből kirajzolódik egy élettel teli város izgalmas története. A Hiemer-Font-Caraffa épületegyüttes falkutatásai. Királyaink temetkezései. Szent Imre és Varkocs György. Találkozás a Tourinform iroda előtt.

Székesfehérvár, 10–12 óra: Szent György-napi mulatság a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban, a Tálos Edit Alapítvány rendezésében, Varró János és Bergerné Szőnyi Anna szervezésében. Közös játék, ének, tánc és mulatság. A pásztorélet bemutatása. Játék fajátékokkal. Népzene a pásztorok hangszerein (furulya, duda, citera, kanásztülök). Hangszerek – hangszerbemutató fehérvári hangszergyűjtőktől. Meghívott vendégek: Juhász Imre juhász (a pásztorélet bemutatása). Kacsó Albert (fajátékok, pásztorfaragás). Mihály György (különleges hangszerek bemutatása). Berki Lilla, Cserta Balázs, Kneifel György (népzene, népi hangszerek bemutatói, Szent György-napi énekek). Sárszegi Brigitta (kézműves-foglalkozás). Varró János és Bergerné Szőnyi Anna (népi játékok citerakisérettel).

Székesfehérvár, 10–16 óra: Kosárfonó műhely a Fehérvári Kézművesek Egyesülete szerevezésében (Rác utca 27.). Vezeti: Tóth Árpádné Kamilla.

Székesfehérvár, 10.15–12.15 óra: Ép testben ép lélek. „Kerüljünk harmóniába a természettel!” Léleksimogató túra az egészség világnapja alkalmából a Sóstón. Meditáció – „A jógamatracodat ne felejtsd otthon!” (Sóstó Természetvédelmi Terület, Sóstó Látogatóközpont, Csíkvári út 10.).

Tác, 15.30 óra: Emlékhangverseny Kodály Zoltán 140., Petőfi Sándor és nemzeti imádságunk születésének 200. évfordulójára a sportcsarnokban. Köszöntőt mond Némethné Szabó Csilla iskolaigazgató és Horváth Tamás polgármester. Megemlékezések, méltatások. Közreműködnek: Clara Voce Vegyes Kar (Polgárdi), Fehér József karnagy, Kissné Révfalvi Andrea karnagy, hegedű, Gabrieli-Kiss József énekművész, Izinger Attila zongora, Torma Gréta vers, Kovács Tamara, Kiss Kíra Laura, Balázs Máté ének, Step and Style Táncstúdió, Táncélet KSE, Tombor Tímea, Gorsiumi Srácok Fiúkórus.

Tordas, 9–11 óra: A Föld napja. TeSzedd! – önkéntes szemétszedés a tisztább településért. Piac lángossal és mindenféle jóval. 11–12 óra: Föld-napi séta a Sajnovics-kastély kertjében, helytörténettel, ismerkedés az idős fákkal. 12 óra: Petőfi körtefája (faültetés).

Április 23. (vasárnap)

Csala, 9 óra: Herbarius gyógynövénygyűjtő túra. Tavaszi zsongás. (Az április 16-ára tervezett és rossz idő miatt elmaradt túra pótlása.) Túravezető Lencsés Rita gyógynövényszakértő. Megközelítés egyénileg vagy a székesfehérvári buszpályaudvar 11-es kocsiállásáról 8.30 órakor Lovasberénybe induló járattal; leszállás a Csala-alsó elnevezésű megállónál; találkozás a csalai kastély parkolójánál.

Iszkaszentgyörgy, 9.30 órától: Szent György-napok. 9.30 óra: Szentmise a katolikus templomban. 16 óra: Hálaadó ünnepség és Lángi József fő restaurátor előadása a katolikus templomban zajló feltárási munkákról. 16 óra: Iszkocogás – 3 kilométeres közösségi futás (kastélyudvar).

Mór, 17 óra: Szent György-heti vigasságok. A budakeszi Zákányi Zsolt Református Vegyes Kar koncertje a Szent Kereszt-templomban. (Szervező, támogató: a Városi Közművelődési Közalapítvány.)

Sárpentele, 8 órától: Megemlékezés és túra Széchenyi Zsigmond vadász-író születésének 125. évfordulóján a sárpentelei pihenőerdőben. 12 óra: Megnyitó és megemlékezés a nagy esőbeálló mellett, a Széchenyi Zsigmond-emlékkőnél. Beszélgetés Gyorgyevics Tamással, a Széchenyi-életrajz írójával, majd rövid túra a temetőkert érintésével a környéken. A programhoz gyalogos és kerékpáros túrával is lehet csatlakozni. Nevezés a túrákra Székesfehérváron, a Palotavárosi tavaknál, a Királyok Parkjánál.

Székesfehérvár, 10–17 óra: Alba Regia Nemzetközi Ásványbörze és Ékszervásár a Videoton Oktatási Központban. Az év ásványa: az antimonit. Kiállítás. Ajándéktárgyak. Drágakövek, ékszerek, ásványok, csiszolatok, kövületek. Programok kicsiknek és nagyoknak: „aranymosás”, jégszobrászat. Arcfestés gyerekeknek.

Székesfehérvár, 11 óra: A mackó házikója – az Ákom-Bákom Bábcsoport előadása az Igézőben.

Székesfehérvár, 15 óra: A Székesfehérvári Keresztény Közösség Egyesület húsvéti tojáskereső versenye 2–12 éves gyerekeknek a Zichy ligetben. (A rossz idő miatt korábban elmaradt program pótlása.)

Székesfehérvár, 18 óra: Amikor a teher áldás lesz. Munka – áldás és nem átok. Szakács Gergely református lelkész előadása az élet nehézségeiről és az arra kapott bibliai megoldásokról a Budai úti református gyülekezetben (Budai út 113.).

Tordas, délután: Tavaszi zsongás. Tavaszi forgatag az evangélikus templom előtti parkban. Finom ételek, családi játékok, zene és templomtorony túra. Jótékonysági adománygyűjtés. A kerékpárral érkezőknek ajándékkal készül a gyülekezet.

Április 24. (hétfő)

Mezőszentgyörgy, 17 óra: Szentgyörgyi napok – Mezőföldi majális. A Szentgyörgyi napok megnyitója, települési kitüntetések átadása a művelődési házban. A műsorban közreműködik a Hungarikum együttes.