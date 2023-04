Csóron a kastély melletti emlékparkban tartják minden évben a nagy ünnepeket a helyiek.

Ebben az emlékparkban tervezik április 22-én, a tavaszi nagytakarítás jegyében, kedvenc szabadtéri közösségi területük megtisztítását és megszépítését. A szemétszedés mellett virágokkal is szeretnék a park környezetét és a települést még szebbé tenni. Idén a szokásos önkormányzati akcióhoz a “Levendulák” is csatlakoztak.

Gombaszögi-Szalai Tímea, a Levendula Természetjáró Egyesület elnöke, azt is elárulta a feol.hu-nak, hogy a központi buszmegálló mellé 1-1 facsemetét terveznek ültetni, egy-két virággal díszítve azok tövét. Az önkormányzattal együttműködve, a fák ültetése mellett, a virágágyásokat is felfrissítik. A templom és az iskola között fekvő, két nagy, négyzet alakú virágágyást is szeretnék színes virágokkal megtölteni, mindenki gyönyörűségére, aki arra jár. Természetesen, a hivatal bejáratát sem hagyják ki, ide is ültetnek néhány kedves növényt.

Persze nem csak a munka a lényeg. A közösségi szorgoskodás jó alkalom a társasági élet fejlesztésére, amihez hozzájárul majd a finom pogácsa és a meleg tea is.