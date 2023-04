Száron a hétvégén jelölték ki „Mindenki tojásfáját”. A célra a templom előtti téren álló egyik kisebb bokrot találták alkalmasnak, tövében felirat hirdeti a tényt. Közös díszítést a településen nem hirdettek, akinek van kedve, ideje, készítse el a saját húsvéti díszét, vagy akár díszeit és akassza fel erre a fára! Mindent szívesen fogadnak a szári tojásfán.

A szomszédos Újbarkon több tojásfa is lesz. A tájház előtt már feldíszítették a kutakat és a tojásfát is, ám akinek van kedve tovább szaporítani a díszek számát, bátran felteheti a sajátját. Ugyanakkor közös tojásfa díszítés is lesz, ahol szintén várják a felajánlott, illetve a saját készítésű díszeket. Találkozó április 6-án csütörtökön 11 órakor a parkban, a játszótér mellett.