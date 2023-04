Mint azt a szervezőktől megtudtuk, első körben a jelzőrendszeri tagokat célozták meg, akik körülbelül 20 fővel képviseltették magukat. Az eseményen részt vett a helyi védőnő, az előszállási Gyermekotthon vezetője, az orvosi asszisztensnő, az Útkeresés Segítő Szolgálat dolgozói közül az intézményvezető helyettes és jelzőrendszeri tanácsadó, esetmenedzser és óvodai- és iskolai szociális segítő és szerencsére sok pedagógus. A helyszínt az Előszállási Árpád Fejedelem Általános iskola biztosította, melyet ezúton is köszönünk.

Az eseményt követően helyi család- és gyermekjóléti szolgálat munkatársaival beszélgettünk, hogy milyen célt szolgált a rendezvény:

– Szerettük volna, ha felfrissül tudásunk a témában, annak érdekében, hogy segíteni tudjunk, ezért is tartottuk fontosnak az előadást. Fontos a korai felismerés, hogy melyek az intő jelek, tünetek, hová forduljunk amennyiben valamilyen függőséggel találkozunk. Településünkön erre a témára vonatkozóan ugyan nem jellemző a jelzőrendszeri tagok jelzése, mégis fontosnak tartjuk, hogy tudjuk hová kell fordulni és a pedagógusok is lássák mik az észrevehető jelek. A prevenció és a megelőzés a legfontosabb! – emelték ki – Reményeink szerint a kezdeményezés hatására elindul Előszálláson egy prevenciós előadássorozat, megcélozva az érintett korosztályt, ezen mind az előadó, mind az iskola, mind pedig Futóné Molnár Tímea óvodai és iskolai szociális segítő is aktívan munkálkodik. A tervek szerint, az előadó, Ujvárosi László, az Előszállási Árpád Fejedelem Általános iskola 7. és a 8. osztályos tanulóinak fog tartani interaktív órát a témában. Ezzel úgy érezzük, hogy a kezdeményezésünk célt ért, hogy az iskola is erre rácsatlakozott.