– Hogyan indult a pályafutása? – kérdeztem a művész urat.

– A zenekarunk XIII. kerületi Dixiland néven, 1963-ban a „Ki Mit Tud?” tehetségkutató versenyét nyerte meg. Az ORI és az Interkoncert fedezett fel bennünket. Megkezdődtek a hazai és külföldi esztrádműsorok. A magyar könnyűzenei élet valamennyi szólistája kedvelt bennünket, élvezték a színvonalas, hangulatos, jól hangszerelt kíséretet. 1970-től 1985-ig minden napos fellépések, turnék, szinte szünet nélküli munka jellemezte a csapatot. A volt szocialista tábor valamennyi országában vendégszerepeltünk. Minden táncdalfesztiváli nagyzenekarban ott ültünk és kísértük az énekeseket. Időnk jelentős részét a Filmgyárban, a Rádió 8-as stúdiójában, vagy a Hanglemezgyárban töltöttük.

– Az „Aranykorszak” alatt csaknem minden évben megvolt a maga nagy Express slágere.

– Bár a fiatalság az Illés-Metro-Omega csapatot sztárolta, az Express az ország egyik legismertebb, legkedveltebb csapata volt. Kulturált megjelenésünk, látványos és hangulatos színpadi előadásunk és népszerű, megjegyezhető, énekelhető slágereink miatt, nagyon népszerűek voltunk.

– A különböző fesztiválokon, rengeteg Express sláger született.

– Így igaz! Négy Made in Hungary-t nyertünk meg. Hull az elsárgult levél, Jöjj hozzám, Drágám, Ahogy a két szemeddel nézel című dalaink országos sikert hoztak számunkra. Igazi slágerek lettek a Harmonikás, Tapsolj ma nevetve, Oh egy kis csók, Sosem elég, Véletlen, Peches nő a Sári, Alkonyat, Kislány vigyázz c. szerzeményeink. De még sorolhatnám.

– Szinte hihetetlen, hogy 8,5 millió Express bakelit lemezt adtak el.

– Igen, s erre nagyon büszke vagyok. 356 Express rádiófelvételt készítettünk, ehhez még hozzá jön a szólistákkal felvett többszáz dal. Igen, 8,5 millió eladott bakelitlemez került forgalomba. Magyarországon kiadott öt nagylemezük mind arany és gyémánt lett hetek alatt. 1963-1985-ig 8000 körüli élő koncertet adtunk.

– 1983-tól 2002-ig Hofi Gézával a Madách Kamara Szinházban, közel 2000 előadáson láthattuk önöket.

– Igen. A Hofélia, Élelem Bére stb. előadások ma is élénken élnek bennem. 2018 végén egy összejövetel alkalmával a zenekar megállapodott a befejezésben. Nem lesz több Express koncert, nyugállományba vonult a csapat. A trió formátumával viszont tovább koncertezek. Járjuk az országot, életben tartjuk az Express Zenekart és a legendás dalokat. Azóta egy gitár-szóló CD-vel is jelentkeztem, amely óriási sikert aratott.

– Egy nagy műtéten nem is olyan régen átesett.

– Valóban. Gyógyulgatok és a jövőre gondolok… Készülünk a trióval az idei nyári szabadtéri turnékra. Az Express slágerek újra felcsendülnek, újabb időutazás következik.

– Isten éltesse sokáig 80. születésnapja alakalmából és sikeres koncerteket kívánok.