Nem a szokásos, megszokott átadó ünnepség volt ez, ugyanis az iskolában dolgozó testnevelés tanár az édesanyja Tomcsányi Benedeknek, aki csapatban Európa bajnok harmadik helyezést ért el. A válogatott tornászt kérte fel a település vezetője, hogy közösen vágják át a magyar szalagot. A sportoló nemcsak a parkot avatta fel, hanem az eszközöket is, így egyenként mindegyiknek bemutatta a helyes használatát. A legtöbb kunsztot természetesen azon a szeren láthatta tőle a közönség, ami hozzá a legközelebb áll, és ez a korlát.

A helyszín kiválasztásáról megkérdeztük Temesvári Krisztiánt.

– A település legideálisabb helyére telepítettük a parkot, közvetlenül az iskola melletti közterületre, így a gyerekek, akár testnevelésóra keretében is ki tudnak menni és tudják használni a gépeket, eszközöket. Ez egyben rászoktatás is, vagyis egyfajta nevelési célokat is szolgál a gyerekek körében, hogy a mindennapi mozgást akár itt és így is lehet teljesíteni. Az is nagy előnye a helyválasztásnak, hogy ez egy viszonylag elzárt helyen van az iskola mögött és ott is fákkal körülvéve, így annak is igazán ideális hely a mozgásra, aki kevésbé szeret sok néző előtt sportolni, edzeni.

Az árnyat adó fáknak köszönhetően a nyári napokban is használható lesz majd az edzőpark a település lakosai és a tanulók, nevelők számára.