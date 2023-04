Eközben a füves tér város felőli oldalán a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivője, Farkas-Bozsik Gábor tűzoltó alezredes tűzoltási bemutatót tartott. A sokak által kedvelt műsorszám lényege az volt, hogy ha a tűzhelyen felejtjük a sütéshez hevített étolajat, háztartási zsiradékot és az lángra kap, akkor arra a lángokban álló edényre érdemes rátenni a fedőt, elzárva az égés egyik fő hozzávalójának a levegő, az oxigén útját.

Nemcsak a védőszentjeink vannak egymáshoz közel, hanem ezen hivatásoknak az eredője is egymáshoz közel található, hiszen mind a két rendvédelmi szervezet az állampolgárok segítségére, illetve a biztonságuk megalapozásához nyújt segítséget. – Évente rendezzük meg itt Fejér vármegyében ezeket a közös rendőr és tűzoltó napokat és az az esemény célja, hogy kikapcsolódást, pihenést nyújtsunk az embereknek, de természetesen szeretnék valami üzenetet is közvetíteni. Az olaj és a víz nem barátok, vagyis nem csak hogy nem szabad, de kifejezetten tilos a tűzhelyen felejtett égő zsiradékot vízzel oltani! – mondta Farkas-Bozsik.

Arra a kérdésre, hogy mennyire nyitottak a fiatalok és főleg a gyerekek az ünnepnapon felsorakozott szakmákkal kapcsolatban, illetve, hogy milyen hatásai vannak a bemutatóknak azt felelte a helyettes szóvivő:

– Nálunk minden olyan bemutató siker, ami a tűzhöz kapcsolódik, ahol valóban történik valamilyen aktív, dinamikus feladat, de persze 6 év alatt hatalmas siker a tűzoltóautó. Ez a kor egyébként is nagy vízválasztó, ugyanis 6 éves koráig minden fiú tűzoltó akar lenni, csak utána van, aki meggondolja magát. És hogy mennyire eredményesek ezek a bemutatók? Nem tudom, hogy lehet-e mérni, de nem is feltétlenül kell, bár talán sokan nem értenek ezzel egyet. Csákváron ahol én lakom, egy kisebb volumenű tűzoltónap bemutatója közben tanítottam kisiskolásoknak és óvodásoknak, ha ég rajtuk a ruha, akkor nem szabad futni, mert az csak szítja a tüzet, hanem az arcukat, vagyis az orrukat és szájukat el kell takarni és a földön fekve, ide-oda kell gurulni. Egy héttel később sok gyermek így hívta fel magára a figyelmet a játszótéren, hogy a trükköt nem ismerő szülők először értetlenül álltak a dolog előtt. Szóval az üzenet átmegy, csak be kell fektetni a munkát, – a megelőzéssel kapcsolatos munkát,– és meglesz az eredménye, mondta az alezredes.

Délután aztán egy rendőrségi autós üldözés volt betervezve, amelynek során baleset történik és egy imitált sérült beszorult az autóba. Ezen sérült mentéséhez fognak a tűzoltók, természetesen a mentőszolgálattal közösen.

– A mi munkánk ezer szállal kapcsolódik egymáshoz, hiszen a sérültet nem elég kimenteni, el is kell látni és sokszor ez az egészségügyi ellátás már akkor elkezdődik, amikor a sérült még bent van az összetört autóban. Az első feladatunk az, hogy a mentő dolgozónak olyan útvonalat, olyan területet biztosítsunk, hogy hozzáférjen a sérülthöz és csak utána lehet megteremteni annak a lehetőségét, hogy a sérültet ki is emeljük a járműből.

A feszítővágókkal végzett darabolás során lekerül a tető, valamennyi ajtó, ülés, és közben betörik a szélvédőt és mindent megtesznek a sérült és a vele dolgozók biztonsága érdekében. Ez a bemutató mindig nagy sikert arat, különösen, hogy a tűzoltók, a rendőrök és a mentők egyszerre, és összehangoltan vannak akcióban.