Mit lehet kitenni? Háztartásonként legfeljebb öt, zöldhulladékkal megtöltött, bármilyen áttetsző színű 120 literes zsákot, melyek egyenként maximum 25 kilogrammosak lehetnek. Amennyiben ágakat, szőlővesszőket kíván elvitetni, akkor most lehetőség van arra, hogy a fentiek mellett háztartásonként három - legfeljebb 70 centiméter hosszú, 50 centiméter széles, fél köbméteres – köteg is a ház elé kerüljön. Érdemes azonban azt is tudni, hogy a szolgáltatással rendelkező bicskei lakosok minden hónap első hétfőjén 14 és 17 óra között, legfeljebb egy köbméter mennyiségben, bicskei lakcímkárya felmutatása mellett ingyenesen szállíthatnak be zöldhulladékot a hulladékkezelő telepre.