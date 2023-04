– Az Egyesületünk lassan négy éve kezdte meg működését és az eddigi időszakban fontosnak tartottuk, hogy a kulturális és a hagyományőrző értékeink ápolása mellett fontos figyelmet fordítsunk épített környezetünkre – mondta a feol.hu-nak Varga Bianka, aki visszaemlékezett a kezdetekre is: – Az első ilyen kezdeményezésünk még 2021-ben, akkor a község központjában elhelyezkedő Díszkút és környékét tisztítottuk meg, majd idővel jött a virágosítás, végül pedig az általunk készített kerti díszek kerültek elhelyezésre. Az idő előrehaladtával nagy örömünkre többen is csatlakoztak hozzánk, a községben élő gyerekek közül páran az ültetésből is kivették részüket, míg a felnőttektől több virágpalántát is kaptunk – tette hozzá Bianka, majd a TeSzedd fontosságáról beszélt.