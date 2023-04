Többen, többféle perspektívából fotózták meg a napokban a Koronás Park és Rózsaliget környékét, és ezt ne csak szó szerint értsék. Volt, aki gyönyörködött a természet természetes burjánzásában, hiszen a sok eső megtette a hatását: zöldell és növekszik a fű, a szálakat pedig temérdek sárga és fehér pitypang tarkítja. A "méhlegelőnek" is sokan örültek. Más pedig egyenesen gyalázatosnak nevezte a jelenséget, hiszen a Rózsaligetre, mint fogalmaztak, nem mezőként gondolnak az emberek, hanem rendezett, tervszerűen bevirágoztatott, gondozott parkként. Így elfogadhatatlannak nevezték a jelenlegi látványt. Akadt, aki még korábbi években készült fotókkal nosztalgiázott, ezzel odaszúrva az illetékeseknek.

Mint ismeretes, tavaly sok civil fogott össze, hogy rendbe tegyék a ligetet, megtisztították, "örökbe fogadták", ehhez eszközöket egyébként a városgondnokság is biztosított, majd a pergolát is igyekeztek felvirágoztatni a Csitáry-kút környékén.

Most is felmerült az ötlet, hogy közösségi munkával segítsék elő újra a pompázatos látványt, s szólt a buzdítás: kesztyűt, kapát, metszőollót elő, és irány a terület! Más odáig ment az ötletelésben, hogy fiatalokat bírna kertészkedésre, őket bejegyzett önkéntes munkaként elfogadva küldjék ki tereprendezni, vagy ötösért. Más megvédte a városgondnokságot, mint írta: "Esett az eső, majd ideérnek és lenyírják. Akinek családi háza van tudja, akinek nincs, az meg végre tanulja meg: az időjárás befolyásolja a kinti munkákat. PONT."

Kedd reggeli látkép: sehol egy árva gyermekláncfű

Fotó: HBL

A városgondnok, Bozai István hozzászólását is meg lehetett találni a több száz komment között, aki ugyancsak nyugalomra intett mindenkit. Mint rámutatott: "Kedves Fehérváriak! Akinek van kertje tudja mennyi munka van most az esők után. Folyamatosan dolgozunk, mindenhova oda fogunk érni, de sajnos a Covid és az energiaárak miatti gazdasági válság következtében 650 főről 500 főre kellett csökkentenünk a létszámunkat. Egyre nehezebb megfelelő munkaerőt találnunk még erre a lecsökkent létszámra is."

A vélemények megoszlanak tehát, de tény: kedd reggel már felvonultak a városgondnokság munkatársai a környéken, a Koronás Parkból eltűntek a gyomnövények, innen pedig már vélhetően "csak" egy ugrás a liget.