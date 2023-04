Évek óta nagy siker, sokan érkeznek messziről is a Gárdony központjában megrendezett Velencei-tavi Hal-, Vad-, Bor- és Pálinkafesztiválra, amelyre 2023-ban is nagy erőkkel készül a város.

Tóth István polgármester a feol.hu-nak elmondta: az április 28-a és május 1-je közötti rendezvénysorozatra meghívják idén is az erdélyi testvérváros delegációját, valamint a Franciaországból és Németországból érkező barátokat is. Nagyon nagyszabású programsorozattal készülnek 2023-ban, tette hozzá a polgármester, aki bevallotta: óriási költség ez most a városnak, tekintve, hogy minden koncert ingyenes.

A rengeteg show és bemutató, kiállításmegnyitó, foglalkozás, beszélgetős műsor és miegyebek mellett a nagyszínpadon ott lesz a tervek szerint a Discover band, a Junion Jacks és Dj Fenton, vagy a program záróakkordjaként a Boka Boogie Band, a Gucza Partyzans és legvégül a mindig nagysikerű Kongattack. Lesz halfőző verseny is, amelyen 5 kilogramm élő pontyot biztosítanak a versenyzőknek, valamint népművészeti forgatag és mini vidámpark. A város több pontján találkozhatnak majd a vendégek a fesztivál elemeivel.