Ha pedig éppen nem nyulat vásárolnak a szülők, akkor irány a nyúlsimogató, hiszen ez is igen gyakori, sőt megyénkben is számos ilyen hely van, például Börgöndpusztán vagy Dinnyésen. No, de hogy viselik ezt a nyulak és miért nem ajánlott egyik sem? Ennek igyekeztünk utánajárni, így megkerestük Koller István, állatorvost, aki részletes tájékoztatást adott lapunknak ezekről a kis állatokról.

– A legtöbben manapság kisállat kereskedésekből szokták beszerezni a nyulakat. Fontos azonban tudni, hogy akárcsak a kutyák esetében nekik is ugyanúgy szükségesek a védőoltások és a megfelelő táplálék. Habár nagyon jól alkalmazkodnak a bentléthez, azért 1-2 hét biztosan kell nekik az új hely megszokásához. Illetve az első időszakban ajánlott ugyanazzal a táppal etetni, mint amit a kereskedésben kapott – mondta az állatorvos, majd hozzátette, hogy sokan abba a hibába esnek, hogy egyből zöldekkel is etetik a nyulakat, ezt azonban kerülni kell. Érzékeny a gyomruk, felpuffadhatnak, ami az elpusztuláshoz is vezethet. A védőoltások kapcsán megtudtuk, hogy nekik is félévente, évente kapniuk kell fertőző betegségek és szúnyogok elleni védőoltást. Utóbbi azért elengedhetetlen, mert akár egy szúnyogcsípés is elég ahhoz, hogy elpusztuljanak.

A szakember azt is elárulta, hogy ezek az apró állatok igen stresszérzékenyek, hasmenésük lehet, ha túlzott stressz éri őket, amibe szintén bele is pusztulhatnak. Fontos, hogy nyugodt és csendes környezet vegye őket körül, éppen ezért az állatorvos nem ajánlja kisgyermekek mellé.

Amiről még lényeges lehet tudni, mielőtt nyúlvásárlásra adná bárki a fejét, hogy rendszeresen ellenőrizni kell a hallójárataikat, a bundájuk és bőrük tisztaságát, a karmokat és a fogazatot is.

A Herosz fehérvári állatotthon vezetője, Krepsz Gyöngyi szerint az elmúlt években pozitív irányba változott a nyúlvásárlás. Egyre kevesebben vásárolnak már a húsvéti időszakban.

– Egy ideje szerencsére már nem jellemző a húsvéti időszak lecsengése után, hogy utcára rakott nyulakat kell mentenünk. Korábban azonban előfordult, hogy kocsik alól mentettük ki ezeket a kis állatokat, de arra is volt példa, hogy valaki egy beteg nyulat rakott ki az utcára. Így nem győzőm hangsúlyozni, hogy egy állat nem ajándéktárgy és ne egy napra vásárolja senki – mondta.