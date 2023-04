Mint írták, Máté László János gépkocsivezető csaknem 20 év odaadó szolgálat után, április 18-án nyugdíjba vonult. "Bár a hosszú évek alatt dolgozott az Abai- és a Sárbogárdi Mentőállomáson is, szívéhez mindig is az Enyingi Mentőállomás állt a legközelebb, ahol hamar a közösség egyik tartópillérévé vált. Két gyermek édesapja, felesége szintén az egészségügyben dolgozik. Azt ígéri, nyugdíj alatt sem feledkezik meg majd a bajtársakról és gyakori vendég lesz a társalgóban is. A képek az első és az utolsó enyingi szolgálat alkalmával készültek." - fogalmaztak a bejegyzésben.

A feol.hu munkatársai is boldog nyugdíjas éveket kívánnak Máté László Jánosnak!