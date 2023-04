A korábbi háziorvos, Sisa István, aki hosszú évtizedekig gyógyította a száriakat, két éve ment nyugdíjba. A község azóta keresi az utódját, aki hozzá hasonlóan akár újabb évtizedekre Száron is marad. – Több szálon is elindult a keresés, hiszen Szoboszlai Zoltán, alpolgármester - nem mellesleg a bicskei mentőállomás vezetője - széles ismeretségi körrel rendelkezik az egészségügyben, ugyanakkor az évente nálunk megrendezett Romhányi Orvoskonferenciának köszönhetően olyan professzorasszonyt is ismerünk, aki az orvosképzésben dolgozik. Adtunk fel hirdetést is, többek között a közösségi oldalon. Ez a poszt a falu méretéhez képest jelentős, több mint 30 ezer látogatót produkált – árulta el Németh Norbert, polgármester, akitől azt is megtudtuk, közel járnak már a kérdés lezárásához: olyan fiatal, pályakezdő doktornőre akadtak, aki szívesen Szárra is költözik. A polgármester szerint ez mindenképpen jó jel, hiszen ha helyben telepedik le, nagy az esély arra, hogy nem „csak” a praxist akarja, de az életét is Száron képzeli el, így akár évtizedekre ő maradhat a község háziorvosa. A felek szóban már megegyeztek, a szerződés aláírására is hamarosan sor kerül.

Addig viszont még egy kis türelemre lesz szüksége a betegeknek, akik ismét változásra számíthatnak a rendelést illetően, ugyanis az eddigi helyettes, Hadházi Ádám, aki több mint egy évig segítette az ellátást, áprilistól nem vállalt több feladatot. Április 3-tól helyette a váli doktornő, Mihályi Kinga fogadja a betegeket, asszisztense Kissné Kiss Erzsébet lesz. A gyógyszer felírást keddtől a megszokott módon lehet az asszisztensnél jelezni. A rendelési idő a következőképp alakul

Hétfő: 15.30–17.30 rendel: Molnár Kinga,

Kedd: 12.00-14.00 rendel: Kristóf Enikő,

Szerda: 8.00–10.00 rendel: Kristóf Enikő

Csütörtökön: 13.00-15.00 rendel: Molnár Kinga

Nagypénteken és húsvéthétfőn természetesen nem lesz rendelés.