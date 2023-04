Már évek óta kint van a kisebb nadapi utcáknál a 7 és fél tonnánál nagyobb gépjárművek behajtási tiltását, engedélyhez kötését jelző tábla. Hasonló módon próbálta meg több település is kontrollálni a nehézgépjármű forgalmat, összekötve azzal, hogy díjat szedett be a behajtásért cserébe. Ám minden hasonló módon eljáró település – így Nadap is -, kormányhivatali felszólítást kapott tavaly, hogy töröljék rendeletükből ezt a tételt. Nem szedhették tehát tovább a díjat a behajtásért, a rendeletet pedig éppen ezért most, az április 24-i testületi ülésén módosította is az önkormányzat.

- Faramuci helyzet ez, hiszen noha a táblák kint maradtak, s továbbra is engedélyköteles a nehézgépjárművek behajtása, mégis, ha hajnali 6-kor akar valaki bemenni az érintett utcákba, akkor még nem tud engedélyt kérni, hiszen nincs hivatal – fogalmazta meg a feol.hu megkeresésére Köteles Zoltán polgármester. Viszont – tette hozzá -, lehet, hogy díjat nem szedhetnek, de valamilyen módon mégiscsak szabályozni kell a kérdést. Ezért sem vették le a táblákat.