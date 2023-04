Kétségbeesetten szólt közösségi oldalas közönségéhez a Tordas Zoo a napokban. Mint fogalmaztak, veszélyben van a működésük. Fedák Krisztina vezeti a farmot, melyről így írt legutóbbi posztjában, ahol megköszönte a támogatók eddigi segítségét: „Fő feladatunk, hogy a bajba jutott, utcára került, elhagyott, bántalmazott állatoknak menedéket, méltó otthont, ellátást, állatorvosi kezelést, szeretetet és törődést nyújtsunk.” A TordasZoo-ban ma 170 kutya, 50 cica, 25 ló és rengeteg egyéb bajba került állat – nyulak, szürkamarhák, baromfik, kecskék, birkák, vaddisznók, őzek, vadmadarak – élnek az állatvédők gondozásában.

Ám most fordulóponthoz jutott a farm története, amikor ránéztek a számláikra. Utolsó reményként fordultak támogatóikhoz, mert egyedül nem bírják tovább – írják közösségi oldalukon. „Olyan közüzemi számláink vannak, melyet lehetetlen önerőből a több mint 300 állat ellátása mellett fizetni!” Mint fogalmaznak, a vízdíjukat megemelték, s megérkezett az augusztus óta - az átállásokra hivatkozva - nem számlázott villanyszámla is, „ami önmagában is óriási csapás”. Azt ígérik, az élet nem áll meg, rendelik a szükséges tápokat, szénát, rendezik az állatorvosi költségeket, de az erő itt elfogy. Kétségessé vált a további működésük. Ezért kérik most az állatbarátok segítségét.