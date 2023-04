Már javában zajlanak a munkálatok a Szent György Katolikus Templom körül, amely a Templomkert Hagyományőrző Központ mellett magasodik a dombon. A templomot 1824-ben építtette Vajky György saját védőszentje tiszteletére. Mellette található az a kúria is, amelyben nyugdíjas éveit töltötte a prépost – aki temetkezési helyéül is kijelölte a klasszicista stílusú templomot.

Fotós: S. Töttő Rita / FMH

A későbbi évtizedek, főleg a második világháború alaposan megtépázta ezt az épületet is, a bombázások során súlyos sérüléseket szenvedett a tető, továbbá a templomhajó feletti boltozat és az eredeti torony is. 1947 és 1957 között kisebb felújításon esett át – foglalta össze közleményében Tóth István, Gárdony polgármestere. Az önkormányzat úgy döntött, hogy a most induló felújításhoz jelentős mértékben hozzájárul, ezzel is védve a helyi épített örökséget. A kormány 15 millió forintos támogatásához most 30 millió forinttal járul hozzá, így nem csak a tető kisebb felújítása történhet meg, hanem a felújítás teljes tervezése, a délkeleti homlokzat oromfalának és a templomtorony teljes rekonstrukciója lehetségessé válik. A feladatok sora persze itt még nem ér véget – fogalmazott a polgármester, a jövő évi 200 éves jubileumig van még lehetőség a többi feladat megoldására is.