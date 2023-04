Tizenegyedik alkalommal rendezik meg az ország legnagyobb szemétszedési mozgalmát, a TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért akciót. Az Energiaügyi Minisztérium támogatásával és az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft szervezésében megvalósuló kampányhoz csatlakozott Gárdony is, abban bízva, hogy a program céljai érdekében sokan fognak jelentkezni. Csapatokat várnak tehát szemétszedésre április 22-én, most szombaton 10 órára több ponton is. Az önkormányzat tájékoztatása szerint Agárdon a Mester utca 2. előtt, valamint a Parkerdő bejáratánál, továbbá Gárdonyban, a Holdfény sétány Sárga hídjánál, illetve a Keszeg utcában – ez a Pisztráng kemping melletti Vízügyi kikötő előtti rész – várják a koordinátorok a jelentkezőket.

A szemétszedéshez nem kérnek más, csak kitartást és erőt, a szükséges eszközöket - zsákot, kesztyűt, kötöző anyagot – ugyanis az önkormányzat biztosítja a helyszínen a résztvevők számára. A kényelmes és munkára alkalmas viselet mellett javasolt kullancs elleni szer, sapka vagy kalap használata és talán még kesztyű is. Jelentkezni az [email protected] email címen lehet.