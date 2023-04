Jelentős felújítás és átépítés zajlik jelenleg az agárdi hajóállomás kikötőjével szemközti parkolóban (a hajózási szezon azonban már megkezdődött a Velencei-tavon, erről itt írtunk bővebben. A gárdonyi önkormányzat bruttó 90 millió forintos összegből teszi rendbe a parkolót és az azt övező vízelvezető rendszert. Tóth István polgármester a feol.hu-nak elmondta: a parkoló nagyon rossz állapotban volt, még a ’70-es években épült. Mostanra azonban már jelentősen megsüllyedt, tönkrement, így elodázhatatlanná vált a felújítása. Ám ennél nagyobb tervei vannak az önkormányzatnak a környéken:

- A hajóállomás előtti területen szeretnénk mindent felújítani, ennek első üteme a parkolófelújítás. A készülő parkolóban ötven autó fér majd el, s mindemellett a kerékpárút melletti vízelvezetést, valamint a kerékpárútra becsatlakozó kis utcát is rendbe tesszük. Utána a következő lépés az agárdi kikötő mólójától jobbra lévő terület megújítása. Hamarosan megérkezik az építési engedély egy tetőteraszos vendéglőépületre, melynek építését remélhetőleg ősszel meg is kezdhetjük. Az előtte lévő parkra szintén kész, engedélyezett tervek vannak, ennek közbeszerzése után ez is megújulhat.

Fotós: S. Töttő Rita / FMH

Mindezen terveket a város első körben önerőből oldja meg, ám ha közben sikerül uniós forrást találni, akkor bevonják azt is, tudtuk meg, ahogy azt is: van remény erre. - De a végtelenségig nem várunk, mert szeretnénk rendbe tenni Agárdnak ezt a területét – tette hozzá a polgármester. Ugyanitt, a Napsugár strand kapuja szintén megújul, valamint egy újabb blokk épül a parton, ahol egy szökőkúttal ellátott tér a további terv. Tóth István azt mondja, egy a cél: hogy az agárdi tópart felnőjön a gárdonyihoz.