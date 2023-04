Valamivel több mint 1100 értékesítési ponton, köztük a MÁV-START és a Volánbusz jegypénztárakban és az automatákból már a héten megvásárolhatók a május elsejétől érvényes vármegye- és országbérletek. Ennek előnyeit elsőként Nagy Bálint, közlekedésért felelős államtitkár részletezte. Mint fogalmazott, olcsó, hiszen az országos bérlet ára még a 20 ezer forintot sem éri el, egyszerű, mert könnyen hozzáférhető, akár automatákból, jegypénztárakból vagy a MÁV applikáció segítségével, illetve igazságos, mivel egy olyan lehetőséget teremet a vidékiek számára is, amelyhez hasonló eddig csak a fővárosban élőknek adatott meg.

Pafféri Zoltán, a MÁV-Volán-csoport elnök-vezérigazgatója elmondta, hogy ezen újítás célja: minél többen vegyék igénybe a szolgáltatásaikat, mindezt úgy, hogy kényelmet, biztonságot, környezetbarát jegyvásárlást és gyorsaságot adnak utasaiknak. – Több mint 160 új KISS és FLIRT vonat járja a magyar vasutakat, közel 100 hazai InterCity, és több mint 2000 új autóbusz állhatott forgalomba. Emellett a vasúti infrastruktúra is folyamatosan megújul. Ezt bizonyítja az is, hogy Kelenföld és Székesfehérvár között – az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően – 38 perces menetidőt tudtunk elérni, ami az autóhoz képest is igazán versenyképes alternatívát jelent – mondta a vezérigazgató.

Székesfehérvár polgármestere, Cser-Palkovics András is csatlakozott a fent említett gondolatokhoz, innovatív megoldásnak találta az új vármegye-és országbérletet. Bízik abban, hogy az újításoknak köszönhetően minél többen választják a tömegközlekedést az autóik helyett.

Végül Hegyi Zsolt, a MÁV-START vezérigazgató-helyettese részletesen ismertette az orszagberlet.hu weboldalán használható funkciókat, amelyek még inkább megkönnyítik a jegyvásárlást és az útvonaltervezést az utasok számára.