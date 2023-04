Két év múlva lesz száz éve, hogy a Tour de Hongrie mezőnye elsőként útjára indíthatta versenyzőit a magyar útvonalon, amely akkor azonban még elkerülte térségünket. Az elmúlt években azonban felkerült a Tour de Hongrie térképére térségünk is, sőt mi több, a tavalyi martonvásári szakasz több szempontból is felkelthette a szervezők – és az egész ország – figyelmét. A martonvásári Szent László Huszár Egyesület huszárvágtájától az egész országnak borsódzott a háta, s ezért megérdemelten kapta meg a legkreatívabb szurkolói csapat díjat is. Varga Ferenc kapitány a feol.hu-nak elárulta: az elismerésért járó pénzdíj egy részét most fogják felhasználni, mégpedig egy bringapont kialakítására, melyet a rajt után fognak átadni hivatalosan a kerékpárosoknak.

Nagyon készülünk a következő rajtra, amely ezúttal május 13-án 11.15-kor lesz a Brunszvik-kastély mellett. A tervek szerint lesz egy úgynevezett lassú rajt, ami abból áll, hogy a versenyzők tesznek egy kört a kastélyparkban található tó körül. A kerékpárosok előtt fogunk haladni ezen a szakaszon, majd pedig a versenyzők kikanyarodnak a kastélyból, átvágnak a városon, s annak határában, a 7-es úton lesz az igazi rajt

– mesélt a részletekről a huszárkapitány.

A huszárok azonban maradnak a kastélyparkban, ahonnan a Martonvásári Fúvószenei Egyesülettel elindulnak a régi főbejáratig, ahol leleplezik és hivatalosan is átadják a kerékpáros szerzvizpontot.