Többen is felháborodva számoltak be arról a közösségi oldalon, hogy Zámoly több utcájában is elvitták az ürítésre váró hulladékedények tetejére meglepetésként kikészített apróságokat. Egyesek szerint a falut járó locsoló tizenévesek vitték magukkal az ajándékokat. Volt, aki ennek kapcsán megjegyezte, bárkik voltak is, elszomorító, hogy már semminek sincs tisztelete. Akadt olyan hozzászóló, aki megjegyezte, ő már évek óta személyesen adja át az apró figyelmességet a kukásoknak, amikor odaérnek a házhoz. Máskülönben az ő ajándékai is hasonló sorsra jutnának.