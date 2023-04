Azóta is folyamatosan gyógykezelés alatt áll, most éppen a SOTE-n kezelik. Pigler Péter és családja támogatására óriási jótékonysági rendezvény zajlott április elején, melynek első fellépője a Bodajki Zengő Óvoda volt, akik egy mesejátékkal örvendeztették meg a gyógyulást támogató közösséget. Már akkor elérhető volt egy licit, melynek bevétele szintén Pigler Péter gyógyulását segíti. A közösségi oldalon egy, a játékosok által dedikált MOL-Vidi focimez a tét és az indulás óta közel megkétszereződött a 40 ezer forint kikiáltási ár. Az árverés ma este 20 órakor zár, és jelenleg 70 ezer forint a legjobb ár, ám a foci szerelmeseinek talán többet is megér, arról nem is beszélve, hogy nemes ügyet támogat vele az, aki végül elviheti a mezt.