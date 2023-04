Habár sokak a nem tetszésüket fejezték ki az extrém helyszínen forgatott klip és a fiatalok zenei stílusa miatt, de azért bőven akadtak olyanok is, akiknek tetszett a ’mutatvány’ és nem találtak benne kivetnivalót. Mint előző cikkünkben is írtuk, megkerestük a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, akik a következőt árulták el a feolnak:

„A nevezett esetben lakossági bejelentés érkezett a Székesfehérvári Rendőrkapitányságra, mellyel összefüggésben pilóta nélküli légijárművel végzett jogosulatlan és szabálysértő tevékenység miatt folytat vizsgálatot jelenleg is a hatóság”.

Arról, hogy a zenészeknek és videósoknak volt-e engedélyük a helyszínen tartózkodni nem kaptunk információt, a társasház kezelőjéhez, valamint tulajdonosához irányítottak. Ám hozzájuk sajnos nem tudtunk eljutni, mert a lakóház közös képviselője legutóbbi levelünkre sem válaszolt.

A klipforgatás kapcsán a közösségi csoportokban felmerült még, hogy a videófelvételek készítése közben nem csak a zenészeket vették, hanem a drón segítségével a környezetet is, ám utóbbihoz külön engedély szükséges, illetve sértheti a személyiségi jogokat is, ha a felvételen látszik egy ott élő lakása vagy például annak ablaka, ez utóbbit sérelmezték az internetes csoportokban is.

A rendőrség egy korábbi tájékoztatásában világosan kifejtette, hogy lakott területen belül pilóta nélküli légijárművet csak a Katonai Légügyi Hatóságtól előzetesen igényelt és aktív eseti légtér, valamint a Mydronespace alkalmazás együttes használata mellett szabályos reptetni. De ebben az esetben is tilos a drón kamerájával a magánlakást megfigyelni, arról képi, videó, vagy hangfelvételt készíteni, mivel az magánlaksértés szabálysértésnek minősül, mellyel kapcsolatban magánindítvánnyal élhet a másik fél. Ezen túl a drónnal nem repülhetnek embertömegek felé, ahogy 120 méter földfelszín feletti magasság fölé sem.

A továbbiakban részletezték még, hogy annak, aki drónt vásárol milyen egyéb kötelezettsége van, valamint milyen igazolvánnyal, engedéllyel kell rendelkeznie.