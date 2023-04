Korábbi kérdéseink, majd megjelent cikkünk után szakmai tárgyalást indítványozott Molnár Krisztián, a vármegyei közgyűlés elnöke és Tessely Zoltán országgyűlési képviselő kedden a Vármegyezázán az érintettek – polgármesterek, természetvédelmi egyesületek, Vízügyi Igazgatóság, MOHOSZ – részvételével. Az ezt követő sajtótájékoztatón hangzott el a Velencei-tó vízfeltöltése kapcsán a jó hír, hogy kedden 109 centiméter a víz szintje.

- Sokan, tavaly amikor 87 centiről indultunk a közös munka kapcsán, nem gondolták volna, hogy ez bekövetkezik. A Jóisten égi áldása mellett számszerűsíthető eredménye van annak a munkának is, amit elkezdtünk az év elején. Csak a pátkai víztározóból érkező vízfeltöltés eredményeképp 12 centiméterrel nőtt a víz szintje a Velencei-tóban – mondta el Molnár Krisztián, Fejér vármegyei közgyűlés elnöke, emlékeztetve azokra a hangokra, amelyek akkor azt prognosztizálták, nem lesz több eredménye a tározó megnyitásának 1-2 centinél.

A keddi szakmai napon a Vízügyi Igazgatóság megyei igazgatója és szakemberei azt a döntést hozták – tehát a szakma -, hogy csütörtökön megáll a pátkai víztározó leengedése. – Ennek egyetlen oka van, mégpedig az, hogy a jó idő miatt a klorofill tartalom emelkedik a tározóban. Ha a leengedést folytatnánk, a Velencei-tó élővilága kerülhetne veszélybe – tette hozzá az elnök, ahogy azt is: a HOFESZ megyei igazgatójának állásfoglalása szerint ezzel a mostani vízállással még a pátkai víztározónak is van esélye arra, hogy ha lesz még csapadék, akkor az ottani horgászat és tó az évet minden gond nélkül át fogja tudni vészelni. Mindemellett is a prioritás a Velencei-tóé – hangsúlyozta a Fejér vármegyei közgyűlés elnöke.

A partfal projekt műszaki átadás-átvétele szintén napirenden van, jelenleg a garanciális javítások zajlanak – derült ki a tájékoztatón, ahogy az is: a vendégmólók, kikötők létesítése szintén folyamatban, éppen a garanciális kérdések vannak folyamatban. – Azt szeretnénk elérni, hogy az elkészült és jó minőségű vendégmólókat a horgászok, csónak-tulajdonosok minél előbb birtokba vehessék – fogalmazott. Ez utóbbi témával kapcsolatban egyébként jövő héten újabb egyeztetések várhatók.

Tessely Zoltán országgyűlési képviselő hozzátette: a pátkai tározó leengedése 446 centiméterről indult, ma 391 centiméter a vízállása. Ez azt jelenti, hogy 2, 96 millió köbméter leengedett víz eredményezte a 12 centiméteres vízemelkedést a Velencei-tóban.

A vendégmólók és kikötők kapcsán hozzátette: további intézkedések szükségesek, hogy ezek a létesítmény a hivatásuknak megfelelően használhatóak legyenek. E tekintetben érkeztek kérdések - a sajtó felé is.

- Ez nem véletlen, hiszen mindenki szeretné a csónakokat megfelelően kikötni. Azt ígérhetem, ezen leszünk, a jövő hétre összehívott tanácskozás is ezt szolgálja. A kikötők tekintetében jó hírek: hamarosan elkészülnek s át fogjuk tudni adni időveszteség nélkül, még a szezon megkezdése előtt – tette hozzá az országgyűlési képviselő.

Simon László főispán kifejtette:

- Azt tapasztaljuk, hogy a nemes ügy érdekében mindenki maximálisan a megoldásra koncentrál – majd hozzátette: jelenleg nincs ügyük a témával kapcsolatban – hangsúlyozta, ahogy azt is, valóban az a kérdés, amíg ezek az eljárások megindulnak, milyen köztes megoldás működhet a csónak-tulajdonosok számára. - A megoldásokra nyitottak vagyunk, ahogy azok kidolgozására is – tette hozzá.