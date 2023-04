Az volt a cél, hogy tapasztalatcserét folytassanak és közösen gondolkodjanak a fenntartható fejlődésről és a kulturális programok részeként újrahasznosított fesztiválok és örökségi helyszínek társadalmi és környezeti felelősségvállalásával kapcsolatos gyakorlatok kidolgozásáról. Mindebből nem hagyták ki a helyi lakosságot sem.

Az esemény házigazdája Károlyi Angelica volt. Tőle kérdeztük, pontosan milyen témákat boncolgattak a vendégekkel.

– Egy európai kulturális hálózat tagjai vagyunk mi is. Itt van magyar, francia, olasz, angol és spanyol vendég, akik kulturális műsorokat szervező történelmi műemlékek, kastélyok, régi templomok, monostorok üzemeltetői, szakemberei. Ők éppolyan problémákkal küzdenek, mint mi itt a Károlyi-kastélyban.Ezeket próbáljuk közösen megbeszélni, illetve lehetőség szerint megoldani. Elsősorban a fenntartással kapcsolatos kihívások kerültek a középpontba. A mai helyzetben természetesen szóba kerül az is, hogyan lehet a jelenlegi energiaárak mellett kigazdálkodni a fűtést, de visszatérő probléma, hogy hogyan lehet megoldani a parkolást egy nagyobb létszámú rendezvény esetében. Szóba került az éttermek működtetése, illetve az abban elkészített és feltálalt ételek minőségének megtartása is.

A csütörtöki nyílt napra az örökséggazdálkodás világának négy jelentős személyiségét hívták meg. Közöttük volt a Kőszegről érkezett szociológus, illetve történész Miszlievitz Ferenc, az iASK főigazgatója.

– Budapesti vagyok, de jelenleg Kőszegen azon dolgozunk, hogy az egész várost megpróbáljuk úgy felújítani, hogy az a társadalmat is bevonzza és mindennek tovagyűrűző hatásai is legyenek. Nem csak kőszegi, veszprémi példákat is mutatok ezen lehetőségekre. Utóbbi esetében mi készítettük az Európai Kulturális Fővárosa pályázatot. Az volt a megoldás, hogy ne úgy adják be, hogy Veszprém, hiszen akkor Győrrel és Debrecennel szemben nem lett volna esélyük. Akkor találtuk ki a Kreatív Város, Fenntartható Vidék (KRAFT) fejelsztési koncepciót: Veszprém, a Balaton felvidék és a Bakony egy egész régióvá lett, és mivel így együtt adták be, el is nyerték a címet.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Vajon milyen kézzel fogható, hatékonyságot jobbító példákat, megoldásokat tud átadni a hallgatóságnak? - tettük fel a kérdést.

– Az alapötlet az, hogy nem ágazatonként kell felújítani, hanem egy komplex szemlélettel, ahol a kultúra, a természet, a táj adottságai és a hiányzó infrastruktúra összekapcsolódik és közben figyelembe vesszük a társadalom értékrendjét. A kőszegi identitáshoz például hozzákapcsolódik az iskola, hiszen iskolaváros, és persze a borkultúra és a kereszténység, és hiába esett ez vissza ezek értéke a kommunizmus idején, az emberek emlékezetében megmaradt. A Károlyi-kastélyhoz hasonló épületek működtetése sok munkát igényel, és persze vannak bennük esküvők, konferenciák, de próbálni kell olyan kulturális rendezvényeket, előadásokat szervezni, amikre eljön a hallgatóság. Nagyon fontos, hogy ne csak beleöljük a milliárdokat, hogy egy 100 vagy éppen 500 éves épület megújuljon, megszépüljön, hanem élővé kell tenni, kulturális központtá kell varázsolni.

A tartalmas délutánon beszélt még a népes külföldi és magyar közönség előtt többek között Fejérdy Tamás is (ICOMOS), sőt, a Károlyi-kastély adminisztratív igazgatója, Szabó Szabolcs is. Utóbbi például az energiahatékonyságról tartott előadást.

A szakmai programot Gódor Erzsébet cimbalomkoncertje zárta Fehérvárcsurgón, a Károlyi-kastélyban.