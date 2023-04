A beszélgetéshez Jakabné Szilvia is csatlakozott, ő a rendezvény sikerét emelte ki.

– Béci esete szimbolikus erővel bírt, közösségi megmozdulást eredményezett, összehozta azokat, akik hasonlóan gondolkodnak, és úgy látják: nem tétlenkedhetünk! Nem igazán találjuk a szavakat! Ha azt mondjuk, hogy köszönjük, az édeskevés! A HÁLA talán a legjobb szó erre, csupa nagybetűvel! Hálásak vagyunk azért, mert olyan sokan eljöttek és hálásak azért, mert oly sokan álltak a kezdeményezésünk mögé. Köszönettel tartozunk Csite Eszter büfés munkájáért, a Solidus Vindicta Security Kft. biztonsági embereinek és a kislángi polgárőrök segítségéért is. Nem utolsó sorban pedig a Boldog Bandnek, akik egy sajnálatos esemény miatt az utolsó pillanatban elvállalták, hogy zenélni fognak! Az a fergeteges hangulat, amit csináltak önmagáért beszélt. Szerintünk, akik ott voltak mind nagyon jól érezték magukat! Gratulálunk a tombola nyerteseinek és legfőképpen a fődíjasnak, aki egy többnapos szálloda vouchert nyert a Lentibe található négycsillagos wellness hotelbe.

Egy földre szállt angyal is Béci megsegítésére sietett. A fiatal kislány, Nóri, zsebpénzét ajánlotta fel a kisfiúnak.

Jakabné Szilvia a fentieken kívül egy szívbemarkoló történetet is megosztott a feol.hu-val:

– Amikor a bálban a bejáratnál a jegyet szedtem jött egy kislány a szüleivel, miután az anyuka megváltotta támogatójegyét a kislány odafordult hozzám és azt mondta, kezében pénzt szorongatott: „Ez a zsebpénzem és szeretné odaadni Bécinek!" Mit is mondhattam erre? Ez a kislány egy angyal! Köszönjük szépen!

Beszélgetésünk végén arra is fény derült, hogy összesen 682 ezer forint gyűlt össze a jótékonysági bálon, amely a hét elején, mintegy húsvéti ajándékként átadásra is került. Nagy öröm volt, hogy Béci is ott lehetett az adomány átadáskor nagymamája mellett. Mondanunk sem kell, valamennyiüknek könnybe lábadt a szeme.