Információink szerint a pénteki tetőzenélés a Sarló utca 23. szám alatt található lakóház tetején történt és az interneten keringő bejegyzések alapján legalább annyian imádták a tetőn zenélőket, mint ahányan nemtetszésüket fejezték ki. Sőt a hozzászólók között akadtak olyanok is, aki az említett társasház környezetében laknak és „nagyon menőnek”, valamint „egyedülállónak” tartották a bandát, akik többek szerint éppen egy videóklipet forgattak az extrém helyszínen. Volt, aki a Beatles-hez hasonlította őket, amikor a fiúk 1969-ben a Get Back elnevezésű projektjükön belül megtartották utolsó nyilvános koncertjüket Londonban, az Apple Corps épületének tetején. Ugyanekkor nagy különbség, hogy ez az épület a tulajdonukban állt. De visszatérve a Sarló utcai lakóház tetejére, az egyik ott lakó azt állítja, hogy sem ő, sem pedig a többi ott élő nem tudott és nem is adott engedélyt a tetőn zenéléshez, szavaival élve a zaj csapáshoz. Éppen ezért nagyon felháborító és veszélyes mutatványnak tartja és válaszokat szeretne kapni, hogy ki engedélyezte ezt, amennyiben engedélyezte és nekik miért nem volt ebbe beleszólásuk?

Nos, utóbbiak kapcsán bennünk is számos kérdés felvetül, így megkerestük a rendőrséget, hogy választ kapjunk mindezekre, illetve annak is utánajárjunk, hogy érkezett-e hozzájuk bejelentés az eset kapcsán, ugyanis több Sarló utcai lakos szerint kint voltak a rendőrség munkatársai a helyszínen, de nem szólították fel a zenészeket, hogy hagyjanak fel tevékenységükkel. Cikkünk publikálásiág még nem érkezett válasz, de amint fog, azt azonnal közöljük.

Eljutottunk továbbá a társasház közös képviselőjéhez, hogy érdeklődjünk a további részletek felől. Elárulta, hogy valóban klipforgatásról volt szó, de többet a zenészek nélkül nem szeretett volna mondani. Annyit azonban hozzátett, hogy eljuttatja megkeresésünket a zenészeknek és tudatja velünk, ha nyitottak rá.

Vezető képünk illusztráció!