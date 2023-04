Modern luxusautó nem szólna ekkorát, ez biztos! A Kispolszki mára ugyanolyan kultikus autó, mint a Trabant, amelyikkel a karácsonyi ünnepen jelent meg Pötördiéknél a Mikulás. A téli dekort ő találta ki, így mondja viccesen Nikolett, Pötördi Imre lánya, de most nem készült folytatásra. Mára fivérével, az ifjabbik Imrével tulajdonosa és aktív dolgozója a szerviznek, s nem gondolták, hogy újabb kedves poént várnak a bicskeiek, s az erre járók. Pedig ez történt! Nikit megszólították az utcán, a boltban, a szervizben, hogy mi lesz már? Hát jó, mondta megadóan.

Forrás: Pötördi Nikolett

Niki párja, munkatársa, Peringer Csaba szerzett egy Polski Fiat 126-ot, ez a hivatalos neve, igaz, se száguldozni, se lassan haladni nem lehet vele. Nem működik a harminc éves szocialista relációjú, azaz lengyel gyártmányú jószág, papírja sincsenek. Valamikor nagyon sok futott a magyar utakon a Kispolszkikból, lévén olcsó kocsi, s legfőképpen a nők használták családi második autóként. Hamar becenevet kapott a ma nosztalgiával emlegetett, de valljuk be, nem igazán kényelmes személygépkocsi. Mutatóban még látni egy-két felújított darabot belőle, hobbiból, retróautóként.

Forrás: Pötördi Nikolett

Pötördiéknél is fel kellett „újítani” a beszerzett, járásképtelen kiskocsit, a gyerekek nagy örömére. A téli Mikulás-Trabantot is ők festették pirosra, ezúttal erőteljes szilvakék színt kapott az eredetileg drapp karosszéria. Nikiék fiai, a nyolcéves Bence és a hároméves Martin lelkesen végezték a „szervizmunkát”, jöttek a lelkes barátok segíteni. Niki nyuszijelmezbe bújtatta az óriási figurát, tojásokat festett, a tetőn is az díszeleg, s a műhely hátsó bejáratához állították a vicces járgányt.

Forrás: Pötördi Nikolett

Sorra érkeznek fényképezkedni a kispolszkis húsvéti nyuszival a gyerekek, de felnőttek is, az idősek ifjúságukat emlegetik. Maga a kisautó is nyulat formáz, tetején fülekkel, belül büszkén feszít a rózsaszín ruhás nyúlsofőr, a hátsó ülésen tojásokkal teli kerek fakosárral. S a hagyomány miatt egy kis tojásfa is ott áll a motorizált húsvéti nyúl mellett.