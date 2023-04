– A tökéletes kikapcsolódás mellett egyszersmind a baráti társaságok találkozásának helyszíne is lehet a Gyermekmajális – mondta a feol.hu-nak Rózsa-Drexler Nikoletta, az egyesület elnöke, aki többedmagával azon dolgozik, hogy a családok jól érezzék magukat az eseményen. Hozzátette, hogy a fiatal anyukákból álló szervezetük még 2021 őszén alakult az önkörmányzat segítő közreműködésével, céljuk pedig a kislángi ifjúság segítése, rendezvények szervezése, közösségi élet felpezsdítése pályázati lehetőségek kiaknázása. Ezt a szemléletet, missziót testesíti meg a hétvégi rendezvény is. Mint mondta, igyekeztek minden korosztálynak kedvezni a programokkal, így a teljesség igénye nélkül megemlítette a közkedvelt hordóvonatot, a hangszeres baba-mama foglalkozást, az ugrálóvárat, az arcfestést és a gyermekjátszó táncházat. És a kihagyhatatlan programelem: a gyerekek legnagyobb örömére a tűzoltóautó is érkezik, amibe akár be is szállhatnak a csöppségek. A rendezvény fővédnöke a kislángi önkormányzat.