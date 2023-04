– Igazán fontos helyszín Székesfehérvár, hiszen a város mindig is a közügyek egyik legfontosabb helyszíne volt Magyarországon. Nemcsak királyok koronázási és temetkezési helye, hanem országgyűléseknek is otthont adott. Azt gondolom, hogy a Nemzeti Ifjúsági Tanács közösségépítő alkalma jobb helyszínt nem is találhatott volna – fogalmazott köszöntőjében Nagy-Varga Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium fiatalokért felelős helyettes államtitkára. A programmal kapcsolatban Nagy-Varga Zsófia úgy fogalmazott, egy folyamatos építkezés egyik fontos építőköve. – Minden, amit a fiatalok a közneveléstől kezdve, a szakképzésen át, a felsőoktatáson keresztül tesztek, az ezt az országot építi. Minden, amit akár a külföldön töltött évek alatt, vagy civil szervezetekben dolgozva megtanulnak, az mind ennek az országnak a jövőjét szolgálja. Ez egyben lehetőség és felelősség is. Lehetőséget jelent számukra arra, hogy kipróbálhassák magukat és sokat tanuljanak ezen évek alatt, viszont nagyon fontos, hogy ezzel a tudással majd miként bánnak – emelte ki a helyettes államtitkár.

Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere a program megnyitóján kiemelte, Székesfehérváron is prioritásként kezelik a fiatalok kérdéseit. A városvezető felelevenítette az alig néhány hete, szintén Székesfehérváron zajlott Országos Diákparlament jelentőségét, amelynek már hagyományosan ad otthont a város. – A mostani két napos programnak is kiemelkedő része foglalkozik azzal, hogy hogyan lehet megszólítani és közösségi, közéleti dolgokba bevonni a fiatalokat. Az Országos Diákparlament azt bizonyította, hogy igenis bevonhatóak a fiatalok, sőt kifejezetten van véleményük, amit el is mondanak – emelte ki a polgármester. Cser-Palkovics András úgy fogalmazott, ahhoz, hogy a fiatalok meg tudják fogalmazni véleményüket, adott esetben vita keretében tudják kifejteni álláspontjukat, közöttük is kell lenniük olyanoknak, akik vállalják a feladatot és a felelősséget. – Kevés szebb dolog van, mint egy közösséget szolgálni, egy közösség ügyeivel foglalkozni. Ez egy szép és nemes feladat. Gratulálok mindenkinek, aki ilyenre vállalkozik, én csak ajánlani tudom. Sokat lehet belőle tanulni és fantasztikus érzés, amikor azt érzi valaki, hogy munkája során elért valamilyen eredményt a közösségének tagjai számára, és erről be tud nekik számolni – szólt a fiatalokhoz a városvezető.

– Azért szeretek Székesfehérvárra járni, mert én hiszem azt, hogy ez a város a magyar ifjúság fővárosa. Talán ezzel a címmel kitüntethetjük azt az értékes és értékálló tevékenységet, amit az itteni közösség, a szakemberek, az önkormányzat, az iskolák végeznek – emelte ki köszöntőjében Kovács Péter, a Nemzeti Ifjúsági Tanács elnöke. Beszédében úgy fogalmazott, a program résztvevői egy mintaértékű városban tölthetik el ezt a két napot, ahol sok mindent lehet tanulni. Kovács Péter felidézett olyan személyes élményeket, amelyeket Székesfehérváron szerzett az elmúlt években. – Azt kívánom, vigyétek haza azokat a tudáselemeket, amelyeket Székesfehérváron szereztek és ki-ki a maga helyén, a maga szerepében próbálja meg a helyi döntéshozókba ezeket a gondolatokat átplántálni – szólt a program résztvevőihez a Nemzeti Ifjúsági Tanács elnöke.

Fotó: Fehér Gábor



A megnyitó keretében a Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány és a Nemzeti Ifjúsági Tanács együttműködési megállapodást kötött. Ezzel kapcsolatban Kovács Péter kiemelte, a Tanács egyik fontos célja, hogy valamilyen szinten az ifjúságkutatás, az ifjúságszociológia, az ifjúsággal foglalkozó szakemberek hátterét is biztosítani tudják. Ezért a célért már az elmúlt években is sokat dolgoztak a Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvánnyal együtt, az elkövetkezendő időszakban pedig szorosabb kapcsolatban, magasabb szinten folytatják ezt a munkát.

A köszöntőket követően kezdetét vette egy kerekasztal-beszélgetés, amelynek keretében Szalay-Bobrovniczky Vince civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár, Cser-Palkovics András és Kovács Péter beszélgetett arról, hogyan lehet bevonni a fiatalokat a magyar közösségi és civil életbe helyi és országos szinten.