A kilencvenes évek közepén, egy megszokott, unott vasárnapon történt, hogy ügyeletes újságíróként kaptam a feladatot, készítsek interjút egy lelkésszel, aki segélyszállítmányt készül vinni Szerbiába. B. Kiss Laci szerkesztő kollégám hívott fel a hírrel telefonon: már őt is eltemettük Iszkaszentgyörgyön, az egykori osztálytárs, Orbán Viktor miniszterelnök diszkrét jelenlétében. Szóval megtaláltam Sándort egy inotai raktár mellett és elkészítettem az interjút. Már eljöttem volna, amikor valamilyen kósza ötlet hatására a kezébe nyomtam egy könyvet: tele volt a csomagtartó az akkor megjelent példányokkal, Eduardo R. Flores barátommal írtuk együtt a délszláv háborúról. A Bolíviában meggyilkolt Edu emlékére – aki abban az időben sokat írt a Fejér Megyei Hírlapba társszerzőmként – egyébként jövő vasárnap gyújtanak gyertyát a fővárosban, az egykori lakásához közeli téren. Sándor elolvasta azt a riportkönyvet, és eldöntötte, hogy nekünk lennie kell közös dolgunknak ezen a világon.

Lett.

Negyed évszázadot töltöttünk el egymás mellett közös munkával és utazásokkal Csecsenföldtől Afganisztánig, csak az ég tudja, hány helyen és helyzetben. Aztán született nekünk is egy saját könyvünk. Már szorosan mellette dolgoztam a segélyszervezet kommunikációs részlegének munkatársaként, amikor egy csoporttal a Szentföldre indultunk együtt Szénási Sándorral, a kápolnásnyéki református lelkésszel: akkor még nem sejtettük, hogy rövidesen ő mondja majd sírja felett az imát.

Régi barátság volt kettejüké. Szenczy Sándor azokat az éveket a legjobban talán Ferenczi Andreának foglalta össze „A tiszteletes” című interjú kötet lapjain.

„A katonaság után Kápolnásnyékre kerültem, és egy ideig éjjeliőrként dolgoztam. Szállásom nem volt, de nem is volt rá szükségem. Aztán összetalálkoztam Szénási Sándorral, a kápolnásnyéki református lelkésszel, aki befogadott a családjába. Három lánya volt és akkor várta a felesége a negyediket, és három szobájuk volt. Abból a három szobából egyet átadott nekem, és kettőben laktak ők a négy gyerekkel. Mekkora hit és mekkora bizalom kellett ahhoz, hogy valaki az utcáról befogadjon egy hajléktalant a kicsi lányai mellé! A felesége az első időkben hipóval súrolta utánam a fürdőkádat, mert félt, hogy valami fertőzést viszek haza. A protestáns lelkészek közül Sándor volt Magyarország egyik legjobb ószövetségese, hébertudósa. Rengeteget tanultam tőle és mellette, ahogy a korabeli tanítványok a rabbi mellett. Persze sokat dolgoztunk, házat építettünk, sok mindenen átmentünk, de az a négy év, amit náluk töltöttem, alapvetően befolyásolta a keresztény életemet, a gondolkodásomat. Fizikai és lelki síkon is szellemi atyámként tekintek rá a mai napig. Sándor a mesterem, a jó barátom. Most börtönlelkész Baracskán. Ráadásul a sógorom lett, mert az ő nejének a húga Kati, a feleségem.”

A Via Dolorosán az emléktábla azt a jelenetet idézi fel, amikor Pilátus azt mondja: Íme, az ember! Majd kiszolgáltatta Jézust gyilkosainak

Fotós: Tihanyi Tamás / Fejér Megyei Hírlap

Ők ketten vezették a Szentföldre a csoportot, amelynek évekkel ezelőtt tagja voltam. Bejártuk csaknem az összes fontos helyszínt, amely szerepel a Bibliában, közben Szénási Sándor történészi pontossággal idézte fel, hogy mi, hogyan és kivel történt éppen az adott helyen. Elzarándokoltunk az Olajfák hegyén lévő Getszemáni kertbe, elmentünk a Szent Sír-templomba, ahol imádkoztunk egy Pákozdon élő, Velencén tanító súlyosan beteg tanárnőért, majd aki úgy döntött, bemerítkezéssel megerősítette keresztségét a Jordán folyónál: hárman is megtették ezt közülünk. A Via Dolorosán Szenczy Sándor egy helyen megállt, és felénk fordulva beszélni kezdett.

„Itt történt ebben a városban, itt, Jeruzsálemben. A történet egy olyan emberről szól, aki Jézus tanítványai közé tartozott, és Istvánnak hívták. Istvánt – mivel nem tagadta meg az Isten fiát –, kihurcolták a városkapu elé, hogy a falakon kívül kövezzék halálra. A megkövezés szörnyű, mert lassú eszköze a gyilkosságnak, a kivégzés módjának. Azon alapszik, hogy ne lehessen tudni, ki oltotta ki az áldozat életét. Ezért dobják a követ sokan, mert így nem lehet tudni, ki az, aki a halált okozza dobásával.

Azok között, akik megkövezték Istvánt, akadt egy Saul nevezetű fiatalember, aki a felsőruháját tartotta azoknak, akik a köveket dobálták. Saulból a pálfordulás révén Pál lett, ő megtért a damaszkuszi úton és később a leghatékonyabb teológiai szolgálatot végezte el, leveleivel letette a ma ismert kereszténység alapjait.