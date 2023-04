A ragyogó helyszín és a varázslatos idő alapozta meg a második alkalommal megrendezett Kajászói vadászmajálist, amely a természet- és környezetbarát mivolta mellett hangsúlyozottan gyermekbarát eseménynek számít a térségben. Kérésre telefonszámos karszalagot kaphatott a gyermek, ha esetleg elkóborolna szüleitől, s mindenki figyelmét felhívták a legkisebbek „őrzésére”. Igényes, kulturált körülményeket biztosított a főszervező kajászói önkormányzat, asztalok, padok, sátrak, kényelmes térség szolgálta a tavalyinál sokkal több résztvevő kedvét, huszonnyolcféle vad- és halétel főtt-sült a kondérokban, fazekakban, tepsikben. Szarvas, muflon, fácán, őz, vaddisznó, különféle halak, s persze házisertés és csirke adta az alapanyagokat a különlegességekhez. Lehetett válogatni, ki mit szeret. Csöngetvölgy, Barátság, Bélápapuszta, Őzbak, Baracska Völgye Vadásztársaságok – e nevek voltak olvashatóak az illatozó étkeket kínáló sátrakon, s eljött a halas Horgász Egyesületek Fejér Vármegyei Szövetsége (Hofész) is. A támogatás jegyében voltak itt a Vál-völgyi önkormányzatok képviseletében a polgármesterek és csapataik, s kicsit távolabbi szomszédok is.

Tessely Zoltán országgyűlési képviselő elismerését fejezte ki a szervezőknek, amiért a tavalyi covid után és az ukrajnai háború árnyékában, a remélt béke elmaradása ellenére is bíztak e tavaszban. Pechtol Lajos, az Országos Magyar Vadászkamara (OMVK) Fejér vármegyei főtitkára szintén a természetvédelem és vadgazdálkodás fontosságát hangsúlyozva a vadásztársadalom megbecsülését emelte ki. Születésnapján nyilvánosan köszöntötték a váli Zsirai Győzőt, a Váli Vadásztársaság előző elnökét. Kézfogások, koccintások történtek egyre-másra, a bodméri Grasl György fényes kis háti permetezőjéből pálinkát fújt a poharakba játéában-keltében.

Fotó: Kricskovics Antal / Fejér Megyei Hírlap

Nem titok, Császár Roland kajászói polgármester maga is vadász, a Várady Vadásztársaság elnökeként is szívügyének tekinti a vadászok és a gazdák, s a környezettudatos emberek közös gondolkodását. Köszöntőjében is a vadászat fontosságára és az együttműködésre hívta fel a figyelmet, mi több, a vidéki együttélésre az emberek, a vadak, a mezőgazdaság és fenntarthatóság érdekei mentén. A szervezésben részt vett az OMVK Fejér vármegyei szervezete és a Kisvadász Magazin szerkesztősége. Ez utóbbi szerkesztője, Wallendums Péter vadgazda-mérnök és újságíró a fényesre csiszolt szürkemarha tülökkel rögtönzött szarvasbőgést elképesztő hűséggel az álmélkodó gyerekeknek. Szabó József vadászíró könyveit dedikálta a helyszínen, a Zala megyei Keresztes János és fia, Szilárd a magyar agárkutya újratenyésztés sikertörténetét tolmácsolták a cirmosszőrű, karcsú agarak bemutatójával. Magyar vizsla nélkül nincs vadászati esemény, ezúttal is szépséges példányok parádéztak a kajászói réten. Sólymokkal fényképezkedhettek, a váli Bercz Botond lovasíjász bemutatót tartott, a kajászói hőlégballonosok pedig felengedtek egy repülő gömböt a tavaszi égbe. Gyermekfoglalkozások, trófeakiállítás, ugrálóvár, ringlispíl szórakoztatták a gyerekeket – estig zsongott a kajászói rét.