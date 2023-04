Javában tartanak a munkálatok a Seregélyes-Pákozd összekötő út 13+264-es és 17-es kilométerszelvényei között. A Seregélyes–Pákozd összekötő út Dinnyés és Pákozd közötti mintegy 3,7 kilométeres szakaszának a felújítását a Terület- és településfejlesztési operatív program keretében valósítja meg a Magyar Közút Nonprofit Zrt. A Közút a feol.hu kérdésére elmondta: szakembereik a tavalyi évben a burkolat lokális hibáit kijavították, alsó kötő-kiegyenlítő réteget építettek, kitisztították a vízelvezető árokrendszert és ideiglenes burkolati jeleket festettek fel, hogy a téli időszakban is biztonságosan lehessen közlekedni.

Idén március közepén a hídfelújítások kezdődtek, jelenleg két hídon a tó felőli oldal készült el félpályás sávzárás mellett, most épült ki az ideiglenes forgalomterelés a másik oldal munkáihoz – tudtuk meg a Közúttól, ahogy azt is: hamarosan kezdődnek az M7-es autópálya feletti felüljáró munkái is.

Ezen felújítási munkák elkészültével kerül a teljes szakaszra, teljes felületen az új kopóréteg, majd megvalósul a végleges padkaépítés és a forgalomtechnikai jelzésrendszer kialakítása. Azaz új közúti jelzőtáblákat helyeznek ki s elkészítik a végleges burkolati jeleket - várhatóan június végéig.