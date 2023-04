Egy séta a tóparton. A szokásos sétánkra indultunk mi négyen, a párom, a két kutya és én. Igaz, ez az 5 kilométeres táv hosszabb volt, mint amennyit hétköznaponként szoktunk menni, de jó idő volt: kellemes szellő, melengető napsugarak. Céltalanul, de még is céllal indultunk neki, azaz mindegy merre megyünk, csak lássuk a Velencei-tavat, térjünk be valahova egy Hugóra – habzóbor alapú fröccs jellegű ital – és tudjak közben szép házakat nézegetni, olyanokat, amikben én is szeretnék élni pár év múlva. Habár nem panaszkodom, most is csodás környezetben élek, de kellenek a vágyak és a célok, amik nap, mint nap arra motiválnak, hogy megéri hajtani, csinálni, jobb és jobb lenni. Hiszen vágyak nélkül mi hajtana előre?