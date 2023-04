Az elmúlt időszakban bizonyos körökben többször felmerült az kérdés, hogy vajon az emberek napjainkban is az írt, vagy íratlan szabályoknak megfelelően öltözködnek-e a színházakban. Korábban különleges alkalomnak számított egy színházi darab megtekintése, amit a közönség elegáns öltözettel is megtisztelt. Annak megfejtésére, hogy miért és hogyan alakult át a színházi közönség öltözködése, nem csak a rendelkezésre álló hely kevés, de azt hiszem, én is. A minap viszont gyerekek nyüzsögtek a Vörösmarty Színház előtt, ahol éppen egy ifjúsági előadásra készültek. Egy nagymama két, tíz év körüli unokájával igyekezett a bejárat felé, akiken már most látszott, nem lesz problémájuk a helyes öltözet megtalálásával, ha a jövőben is hasonló eseményre látogatnak. Jó volt látni a fekete „kopogós” cipőket, a hófehér harisnyákat és elegáns ruhákat viselő, színházba igyekvő fiatalokat.